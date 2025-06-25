Шоколадный торт является настоящим наслаждением, если его правильно приготовить. В частности известная кулинарная писательница и телеведущая Мэри Берри поделилась рецептом этого десерта, который можно легко испечь в духовке. Об этом пишет Express.
Ингредиенты:
- 50 г какао-порошка;
- 6 столовых ложек кипятка;
- 100 г маргарина или сливочного масла;
- 275 г сахарной пудры;
- 3 больших яйца;
- 125 мл молока;
- 175 г муки; 175 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Способ приготовления
Смешайте какао и кипяток в миске до получения однородной смеси. После этого добавьте сливочное масло или маргарин к какао-смеси и перемешайте, чтобы получить шелковистую консистенцию. Затем добавьте остальные ингредиенты для торта.
Перемешайте все вместе, перелейте тесто в форму и выпекайте около 30 минут или пока торт не начнет отходить от стенок формы.
Дайте торту остыть в форме в течение 10 минут, вытащите его и снимите пергамент. Смажьте верх торт абрикосовым джемом и отставьте для полного остывания.
Далее нагрейте сливки для глазури в маленькой кастрюле, добавьте молочный шоколад и перемешайте, пока он полностью не расплавится и не станет однородным.
Также в материале советуют дать глазури немного остыть, прежде чем выливать ее на тесто.
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