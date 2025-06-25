Такой десерт подойдет к любому празднику.

Шоколадный торт является настоящим наслаждением, если его правильно приготовить. В частности известная кулинарная писательница и телеведущая Мэри Берри поделилась рецептом этого десерта, который можно легко испечь в духовке. Об этом пишет Express.

Ингредиенты:

50 г какао-порошка;

6 столовых ложек кипятка;

100 г маргарина или сливочного масла;

275 г сахарной пудры;

3 больших яйца;

125 мл молока;

175 г муки; 175 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Способ приготовления

Смешайте какао и кипяток в миске до получения однородной смеси. После этого добавьте сливочное масло или маргарин к какао-смеси и перемешайте, чтобы получить шелковистую консистенцию. Затем добавьте остальные ингредиенты для торта.

Перемешайте все вместе, перелейте тесто в форму и выпекайте около 30 минут или пока торт не начнет отходить от стенок формы.

Видео дня

Дайте торту остыть в форме в течение 10 минут, вытащите его и снимите пергамент. Смажьте верх торт абрикосовым джемом и отставьте для полного остывания.

Далее нагрейте сливки для глазури в маленькой кастрюле, добавьте молочный шоколад и перемешайте, пока он полностью не расплавится и не станет однородным.

Также в материале советуют дать глазури немного остыть, прежде чем выливать ее на тесто.

Другие вкусные рецепты

Ранее шеф-повар рассказала, как приготовить хрустящую картошку без духовки. По ее словам, для этого нужна фритюрница, которая является не только более быстрой альтернативой, но и более здоровым методом приготовления.

Также был раскрыт секретный ингредиент для приготовления креветок. Специалисты Fine Food Specialist говорят, что креветки вкуснее, когда их запекают, а не готовят на гриле, а также добавляют немного чесночного масла.

Вас также могут заинтересовать новости: