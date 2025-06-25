В белой пустыне нашли редкое сокровище, Китай и Россия хотят выжать из нее все возможное

Они выступили крупными инвесторами в добычу лития, но не готовы соблюдать экологические интересы.

Наряду с Чили и Аргентиной Боливия входит в так называемый треугольник, где сосредоточено до 60 процентов мировых запасов лития. Однако страны добывают его не самостоятельно, а с привлечением инвестиций. Ресурсы Боливии стремятся разрабатывать Россия и Китай. Пока что добыча лития в стране идет с учетом экологических требований, но инвесторы стремятся ее ускорить и внедрить методы, которые угрожают природе, пишет Еcoticias.

Одно из крупнейших месторождений лития объемом 23 млн тонн обнаружено на солончаке Уюни. В материале напоминается, что в течении нескольких последних лет боливийский президент Луис Альберто Арсе Катакора одобрил соглашения с Китаем и Россией об индустриализации добычи лития. Китай вложил порядка 1,4 млрд долларов в устройство двух заводов по переработке лития, расположенные на солончаках Койпаса и Уюни. А российская Uranium One Group, дочерняя компания государственной корпорации "Росатом", инвестировала 450 млн долларов в пилотный проект в департаменте Потоси. При этом Боливия сохранила госконтроль за процессом, стремясь за счет доходов решить проблемы в здравоохранении и построить инфраструктурные объекты.

Указывается, что добыча лития, который необходим для производства аккумуляторов, несет в себе множество экологических рисков. Особенно в солончаке Уюни, равнины которого называют деликатными экосистемами. Там любая массовая добыча лития может нанести ущерб земле, а также вызвать деградацию воды.

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В статье говорится, что пока что Боливии удается сдерживать добычу лития в экологически чистых рамках. Однако эксперты указывают, что экономическое и геополитическое давление может привести к тому, что правительство ускорит добычу лития, что создаст серьезные экологические проблемы. С ростом спроса в Боливии придется активизировать добычу и поставлять достаточно лития для удовлетворения этого спроса, отмечают авторы. А массовая добыча означает только одно: на солончаке начнутся взрывные работы для ускорения процессов и тогда экологические риски многократно возрастут.

Как добывают литий в США

Напомним, что под неактивным вулканом на западе США во время геологоразведки были обнаружены запасы лития более чем на 400 млрд долларов. Это одно из самых крупных месторождений в мире, а его разработка поможет США побороть зависимость от импорта лития из Чили, Боливии и Китая.

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