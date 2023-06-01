Чиновники будут разъяснять приверженность ЮАР политике неприсоединения.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит четырех членов своего кабинета министров в страны "Большой семерки" (G7) для разъяснения позиции страны в отношении войны, развязанной Россией против Украины, пишет Bloomberg.

По словам Рамафосы, министр финансов Энох Годонгвана, министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор и два других члена кабинета будут разъяснять приверженность страны политике неприсоединения.

"Мы будем продолжать проводить независимую внешнюю политику и будем использовать свое присутствие на международных форумах для продвижения диалога и мирного разрешения конфликтов. Поскольку мы работаем над укреплением торговых и инвестиционных связей, мы также стремимся заручиться поддержкой более инклюзивного, представительного и справедливого мирового порядка", – заявил он.

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Bloomberg подчеркивает, что эти дипломатические усилия анонсированы на фоне того, как ранд упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару, а торговля ЮАР на миллиарды долларов со странами как США была поставлена под угрозу.

Позиция ЮАР относительно войны в Украине - что нужно знать

Власти ЮАР отказались осудить российскую агрессию против Украины. В частности, страна воздержалась при голосовании за резолюцию ООН, в которой осуждались действия страны-агрессора. В публичных заявлениях чиновники ЮАР подчеркивают, что страна придерживается политики неприсоединения.

Но эти утверждения были поставлены под сомнения – со стороны США накануне прозвучали обвинения в адрес ЮАР в возможном предоставлении России военной помощи. ЮАР в ответ пообещала провести расследование.

Кроме того, ЮАР приложила усилия для того, чтобы избежать выполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест российского диктатора Владимира Путина, обязывающего страну задержать его в случае попадания в страну. Визит Путина ожидается в августе – для участия в саммите БРИКС.

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