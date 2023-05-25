Сирил Рамафоса заявил об угрозах применить санкции.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прокомментировал позицию своей страны в вопросе войны в Украине. Политик настаивает на том, что Кейптун не будет втянут в "конфликт", даже если грозит наказание за неприсоединение.

"Некоторым странам, в том числе и нашей, угрожают санкциями за проведение независимой внешней политики и за неприсоединение", — заявил Рамафоса во время своего выступления в Йоханнесбурга, пишет Bloomberg.

По его словам, ЮАР придерживается "мирного разрешения конфликтов, где бы эти конфликты ни возникали".

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"Миротворческая миссия" Африки - что известно

Российская Федерация после распада СССР сохранила влияние в Африке. Украиана слабо работала на этом направлении, что стало ощутимо после полномасштабного вторжения РФ. Многие африканские страны в ООН не поддерживают украинскую сторону. Так, во время голосования за резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Украины, именно ЮАР воздержалась.

Кроме того, 11 мая посол США в Южной Африке Рубен Бригети обвинил Кейптаун в торговле оружием с Москвой. В свою очередь Сирил Рамафоса на заявил, что ЮАР "не ставит РФ выше других стран".

В то же время он заявил, что делегация, в которую вошли представители ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала и Замбии намерены посетить Украину и Россию с "мирным планом".

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