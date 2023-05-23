В стране намерены провести расследование.

Министр обороны ЮАР Танди Модизе настаивала на том, что страна не поставляла оружие в Российскую Федерацию. Она приветствовала планы расследовать обвинения США в поставках оружия в Россию.

Издание Bloomberg пишет, что посол США в Южной Африке Рубен Бригети вызвал дипломатический фурор 11 мая, когда заявил журналистам, что "ставит свою жизнь на кон", что российский грузовой корабль "Леди Р" забрал вооружение с военно-морской базы Саймонстаун в Кейптауне в декабре. В то время как правительство Южной Африки отвергло обвинения и раскритиковало его, президент Сирил Рамафоса объявил о независимом расследовании для проверки заявлений.

Отвечая во вторник, 23 мая, на вопрос, поставляла ли Южная Африка оружие в Россию, министр обороны Танди Модизе ответила: "Мы этого не делали".

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Ранее в этом месяце Рамафоса заявил, что назначит судью в отставке для расследования обвинений, не уточнив, когда начнется работа.

"Я приветствую призыв президента к расследованию этого вопроса", — сказала Модисе. "Я говорю, что если силы обороны солгали мне, что что-то было отправлено, это всплывет. Вся документация налоговой службы Южной Африки будет доступна для этого запроса".

Мирные инициативы ЮАР - что известно

Во время голосования ООН за резолюцию с призывом к Российской Федерации вывести свои войска из Украины, ЮАР воздержалась. При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса на фоне обвинений в поставках оружия России ответил, что они "не ставят РФ выше других стран".

Кроме того, он заявил, что делегация из представителей ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала и Замбии намерены приехать в Киев и Москву с "мирным планом".

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