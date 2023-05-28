По данным США, Южная Африка продала груз оружия российскому кораблю в декабре прошлого года.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса создал комиссию для расследования сообщений о вероятном экспорте оружия из этой африканской страны в Россию. Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР.

В начале мая американский посол в этой стране заявил, что российский корабль, который пришвартовался в декабре прошлого года в порту военно-морской базы Саймонстаун в Западной Капской провинции, взял на борт оружие из ЮАР. Власти страны отрицают факт продажи оружия, но теперь решили проверить обстоятельства швартовки судна.

"С помощью этого расследования правительство стремится установить обстоятельства, которые привели к причаливанию судна и предполагаемой погрузке груза, а также к отплытию грузового судна Lady R из Саймонстауна в период с 6 по 9 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

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Как отмечает Reuters, обвинения в продаже оружия россиянам вызвали дипломатический скандал между США и ЮАР, а также поставили под сомнение декларируемый африканской страной нейтралитет в украино-российской войне.

Назначенная президентом ЮАР комиссия должна установить лиц, которые знали о прибытии грузового судна и о характере груза. Также комиссия должна проверить, "были ли соблюдены конституционные, юридические или иные обязательства в связи с прибытием грузового судна".

Позиция ЮАР по войне в Украине

По словам президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, ЮАР стремится избежать втягивания в "конфликт" между Украиной и Россией, даже если ей будет грозить наказание за нейтралитет. Он уверяет, что его стране якобы угрожают санкциями за проведение "независимой внешней политики".

Недавно стало известно, что ЮАР вместе с еще пятью странами Африки намерены официально предложить Украине согласиться на начало переговоров с Россией без предварительного вывода российских войск с украинской территории.

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