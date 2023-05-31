Саммит должен состояться в августе.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) предоставила иммунитет участникам саммита БРИКС, на который может приехать кремлевский диктатор Владимир Путин, объявленный в розыск Международным уголовным судом.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы проводим для всех международных конференций и саммитов, организуемых в Южной Африке, независимо от уровня участия", - цитирует агентство Bloomberg заявление представителя Департамента международных отношений и сотрудничества страны.

При этом уточняется, что предоставление иммунитета встречам БРИКС не отменяет "никакого ордера, который мог быть выдан любым международным трибуналом в отношении любого участника конференции".

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Ордер на арест Путина - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В суде сослались на "разумные основания", которые позволяют полагать, что Путин несет личную ответственность за депортацию украинских детей.

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