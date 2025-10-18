NYT о блокировании 'Томагавков': Трамп снова уступил Путину

Одобрительно настроенный Трамп вдруг отказался передавать Украине ракеты "Томагавк" после разговора с Путиным, отдавая предпочтение мирным переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский возлагал большие надежды на встречу в Белом доме, где планировал договориться о передаче Украине американских ракет "Томагавк" дальнего действия. Такие ракеты могли бы позволить Киеву наносить удары глубоко на территории России и усилить рычаги влияния для мирных переговоров, но его надежды были напрасными, пишет The New York Times.

Сначала президент США Дональд Трамп показался одобрительно настроенным относительно этой идеи, отмечая эффективность украинских беспилотников, которые Киев мог бы обменять на "Томагавки". Однако позже он изменил позицию и решил оставить ракеты в США, ссылаясь на необходимость защиты собственной страны и желание избежать эскалации конфликта.

Ключевым фактором, который повлиял на отказ, стал длительный телефонный разговор Трампа с правителем России Владимиром Путиным. По словам Трампа, во время разговора Путин не поддержал идею передачи ракет Украине, что заставило американского лидера пересмотреть свои планы.

"Мы надеемся закончить войну без "Томагавков", - заявил Трамп, подчеркнув важность мирных переговоров между Украиной и Россией.

Президент Зеленский в комментарии возле Белого дома подчеркнул, что Россия действительно боится "Томагавков", но согласился, что обе стороны должны стремиться прекратить боевые действия. Издание подытожило:

"Отказавшись от предложения по Томагавку, Трамп снова уступает Путину".

"Томагавки" на кону

Во время закрытой встречи в Белом доме они с Трампом говорили о поставках оружия, в частности дальнобойных ракет "Томагавк". Сначала Трамп делал обнадёживающие заявления относительно таких поставок, но изменил свою позицию.

Лидер США дал понять президенту Украины, что не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", поскольку лидеры разошлись во мнениях относительно будущего войны в Украине во время встречи в Белом доме, пишет CNN.

Зеленский считает, что Путин напуган возможностью поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Он добавил, что Трамп не окончательно отказался от этой идеи, хотя пока отложил ее.

