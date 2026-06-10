Путин презирает Европу и не хочет вести с ней переговоры: Кулеба раскрыл причину

По словам политика, для Путина Европа является объектом, а не субъектом.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не будет вести переговоры о прекращении войны в Украине с Европой. Об этом он сказал в интервью Radio NV.

"Почему европейская инициатива заменить собой США, на мой взгляд, как говорится, не стоит и шкурки? Во-первых, у нас не Европейский Союз, а по сути Нормандия плюс. Германия, Франция, еще британцев подтянули. Но ситуация изменилась. Эти две страны, Германия и Франция, сегодня способны обеспечить общеевропейский консенсус вокруг того, о чем они теоретически могут договориться с Россией? Сомневаюсь, при всем уважении", - подчеркнул Кулеба.

По словам дипломата, в ходе войны РФ против Украины значительно усилили свою политическую и военную роль страны Северной Европы и Польша.

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"Поэтому Путин скажет: "Эммануэль, мой дорогой, и Фридрих, ты сейчас мне пообещал снять санкции. Ну это же решение Европейского Союза. А ты договоришься, чтобы эти взбалмошные балтийцы или поляки, или норвежцы, шведы поддержали?" Такой гарантии дать никто не может. Поэтому у нас с вами не общеевропейская инициатива, а некая "Нормандия плюс". Чтобы это не выглядело так дискредитированно, как раньше, подтянули британцев. Все понятно, здесь Франция, Германия отчаянно борются за сохранение статуса двух европейских стран, которые решают за всю Европу. Здесь все понятно, но для Путина гарантий нет", - высказался Кулеба.

Он считает, что для Путина Европа является объектом, а не субъектом. По словам политика, российский диктатор презирает европейцев чуть меньше, чем украинцев.

"Ты не ведешь переговоры с тем, кого не считаешь… Ты 20 лет рассказывал, что они - никто, а теперь садишься с ними за стол переговоров? … Вся российская политика построена на картинке двух сверхдержав (США и России), которые принимают решения. Это их комплекс неполноценности, который ими движет. Для них Европа не является субъектным переговорщиком", - объяснил бывший министр.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Путин снова сказал "нет" предложению о мирных переговорах. Он напомнил, что 4 июня президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме к Путину призвал завершить войну и выразил готовность к прямым переговорам. В ответ российский диктатор на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о якобы успехах российской армии и экономики.

"Иронично, что господин Путин делал это на фоне черного дыма, поднимавшегося над критически важными военными объектами вблизи Санкт-Петербурга, пораженными Вооруженными силами Украины всего за несколько часов до этого. Символизм было трудно не заметить", - подчеркнул Мельник.

Также Sky News писал, что переговоры по Украине в Великобритании послали важный сигнал Путину и Трампу. Посыл этой встречи был явным и недвусмысленным, и чрезвычайно важное значение имеет именно время проведения этой встречи.

"Самые влиятельные лидеры Европы вновь выражают свою непоколебимую поддержку Украине. И делают они это в момент, когда Киев перехватил инициативу на поле боя, демонстрируя как набранный темп, так и способность наносить удары вглубь российской линии фронта", - отметило издание.

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