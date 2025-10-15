В то же время некоторые страны воздержались от увеличения финансирования, что вызвало критику.

Швеция, Эстония и Финляндия обязались увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины, однако такие страны, как Испания, Франция и Великобритания, раскритиковали за то, что они воздерживаются от этого. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на Reuters.

Известно, что сегодня, 15 октября, министр обороны США Пит Гегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу "Приоритетный перечень потребностей Украины" (PURL), которая заменила американскую военную помощь Украине и теперь требует от союзников оплачивать поставки оружия от США.

"Мир достигается, когда ты силен. Не когда ты используешь сильные слова или угрожаешь пальцем, а когда ты имеешь сильные и реальные возможности, которые уважают противники. Сегодня мы ожидаем, что больше стран предоставят еще больше помощи, что они приобретут еще больше для Украины, чтобы привести этот конфликт к мирному завершению", - заявил он журналистам.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рюте подчеркнул, что ожидает дальнейших обязательств, добавив, что через этот механизм уже было выделено 2 млрд долларов. Однако, как напомнили в The Guardian, эта сумма не достигает 3,5 млрд долларов, которые президент Украины Владимир Зеленский хотел получить до октября.

В свою очередь Киевский институт мировой экономики сообщил, что военная помощь Украине в июле и августе сократилась на 43% по сравнению с первым полугодием.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил передачу всех обещанных истребителей. По его словам, самолеты передадут после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это займет месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не значит, что они сразу отправляются в Украину", - подчеркнул Франкен.

Также сообщалось, что коалиция дронов передаст Украине около 35 тысяч БпЛА-перехватчиков "Шахедов". Отмечается, что соответствующие соглашения с производителями заключат в ближайшие месяцы. Для финансирования такой закупки будут использованы средства от стран, которые присоединились к коалиции.

