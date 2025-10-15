В Бельгии еще не подтвердили их готовность к использованию.

Украина получит все обещанные Бельгией истребители F-16, передача состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО, сообщает РБК-Украина.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это займет месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину", - отметил он.

Но, как заверил министр, все обещанные Бельгией F-16, будут в Украине.

"Нет никаких сомнений", - добавил Франкен.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, в мае Франкен заявлял, что Украина должна раньше получить обещанные Бельгией истребители четвертого поколения F-16. Он уверял, что поддержка Украины будет продолжаться и в дальнейшем. "Мы будем продолжать поддерживать Украину в последующие годы, выделяя 1 миллиард евро ежегодно на военную помощь", - подчеркнул министр.

Также он отмечал, что Бельгия будет ведущей страной в "коалиции желающих". Вместе с тем, она будет оставаться в коалиции стран, которые поставляют Украине истребители F-16.

