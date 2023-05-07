Российские нефтяные компании все еще поставляют в Европу нефтехимические продукты, несмотря на санкции ЕС.

Польская нефтяная компания PKN Orlen продолжает использовать российскую нефть, которую транспортируют через нефтепровод "Дружба", и которая не входит в санкционные списки.

По словам генерального директора PKN Orlen Даниэля Обайтека для Financial Times, компания все еще использует российскую нефть для чешского нефтеперерабатывающего завода группы в Литвинове, на который до сих пор не распространяются санкции.

"Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с чешским правительством", - сказал он.

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Обайтек также добавил, что российские нефтяные компании все еще поставляют в Европу нефтехимические продукты, несмотря на санкции ЕС.

"Россия не продает нефть и природный газ, но все еще торгует нефтехимическими продуктами в Европе. Она зарабатывает не только на углеводородах, но и на переработке. Не говоря уже об удобрениях и других продуктах", - сказал Обайтек.

Также гендиректор PKN Orlen отметил, запрет на поставки российской нефти стоит польской государственной нефтяной компании миллионы долларов в день, поскольку она пытается найти альтернативные источники поставок для своего чешского нефтеперерабатывающего завода.

Ситуация с торговлей нефтью в РФ: детали

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину цена на нефть упала почти в два раза. Средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года достигла отметки $49,52 за баррель, тогда как в январе-феврале 2022 года этот показатель составлял $88,89 за баррель.

На фоне массовых антироссийских санкций, агрессор активно наращивает количество танкеров для транспортировки нефти: ежемесячно в теневой флот агрессора поступают от 25 до 35 судов.

Доходы РФ упали вдвое из-за санкций в нефтегазовом секторе.