Средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2023 года достигла отметки $49,56 за баррель, что в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину цена на нафть упала почти в два раза.

Как говорится в заявлении Минфина страны-агрессора, средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года достигла отметки $49,52 за баррель, тогда как в январе-феврале 2022 года этот показатель составлял $88,89 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2023 года достигла отметки $49,56 за баррель, что в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года ($92,15 за баррель).

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Война в Украине и ситуация с нефтью

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, против России были приняты ряд межднародных санкций. 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против агрессора. Был введен потолок цен на нефть.

Это значит, что с 5 декабря 2022 года сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.

Страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

В ответ на ценовой поток президент РФ Вадимир Путин с 1 февраля 2023 года запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

24 февраля 2023 года стало известно о том, что российскую нефть перекачивают между танкерами, чтобы обойти санкции.

Согласно прогнозам аналитиков, в 2023 году доходы России от экспорта нефти и газа упадут на 50% по сравнению с 2022 годом.

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