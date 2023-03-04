Хотя нефтяникам удалось удержать экспорт, заплатить за это пришлось скидками.

Февраль не принес облегчения российскому бюджету, начавшему год рекордным за 25 лет дефицитом.

По итогам месяца в казну поступило 521 млрд рублей нефтегазовых налогов - на 46% меньше, чем в феврале-2022, пишет издание The Moscow Times.

Доходы от нефти и нефтепродуктов просели на 48%, до 361 млрд рублей. Хотя нефтяникам удалось удержать экспорт, заплатить за это пришлось скидками. Вслед за сырой нефтью по ценам ниже рынка они продают дизель, который с февраля также попал под эмбарго ЕС. Скидки на него достигли $35 за баррель, хотя еще в ноябре их не было вовсе.

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Газовые доходы упали на 42%, до 160,6 млрд рублей, после того как "Газпром" сократил прокачку в Европу до минимума с последних лет СССР.

"С налоговой точки зрения дела идут не очень хорошо", - отмечает Агат Демарайс, директор по прогнозированию Economist Intelligence Unit.

По сравнению с базовыми доходами, рассчитанными исходя из цены нефти $70 за баррель, бюджет второй месяц подряд недобрал больше 100 млрд рублей.

Ситуация с торговлей нефтью в РФ: детали

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину цена на нафть упала почти в два раза. Средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года достигла отметки $49,52 за баррель, тогда как в январе-феврале 2022 года этот показатель составлял $88,89 за баррель.

На фоне массовых антироссийских санкций, агрессор активно наращивает количество танкеров для транспортировки нефти: ежемесячно в теневой флот агрессора поступают от 25 до 35 судов.

На фоне массовых антироссийских санкций, которые были введены против агрессора в связи с вторжением в Украину, Россия признала, что потеря части добычи нефти неизбежна.