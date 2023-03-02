Ежемесячно в теневой флот агрессора поступают от 25 до 35 судов.

На фоне массовых антироссийских санкций, агрессор активно наращивает количество танкеров для транспортировки нефти.

Как сообщает CNN, ежемесячно в теневой флот агрессора поступают от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров (10% мирового рынка).

Как говорится в материале, танкеры были проданы европейскими владельцами фирмам на Ближнем востоке и в Азии после вторжения России в Украину. Также в теневом флоте агрессор использует танкеры, которые принадлежат иранским и венесуэльским компаниями. В большинстве случаев судна отключают систему автоматической идентификации, которая позволяет определить габариты и маршрут, поэтому отследить их практически невозможно.

Видео дня

Как говорится в материале, Россия умудряется обходить санкции, так как несмотря на то что западные страны запретили импорт российской нефти, запрета доставлять ее покупателям для иностранных судов нет.

Теневой флот России

23 октября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в мире формируется теневой флот из танкеров с неизвестными владельцами для перевозки нефти в интересах России.

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против агрессора. Был введен потолок цен на нефть. Это значит, что с 5 декабря 2022 года сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.

По состоянию на 3 декабря 2022 года РФ сформировала теневой флот из сотни танкеров для экспорта нефти в условиях санкций

24 февраля 2023 года появилась информация о том, что российскую нефть перекачивают между танкерами, чтобы обойти санкции.

28 февраля 2023 года стало известно о том, что Путин пытается обойти нефтяные санкции. Сообщалось о том, что трейдеры активно ищут на рынке новых покупателей на российскую нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: