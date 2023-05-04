Запрет появился на фоне череды пожаров на российских нефтебазах в оккупированном Крыму и рядом с ним.

Администрация "Казахстанской железной дороги" ввела запрет на перевозку нефтепродуктов по маршруту в российский порт Тамань на Черном море. Об этом пишет Reuters.

Как следует из телеграммы, которую железнодорожники разослали грузоотправителям, запрет вступает в силу с 8 мая. Причины такого решения в документе не указаны.

Ранее такой же запрет был введен и российской железнодорожной компанией. Издание отмечает, что речь идет терминале, который осуществляет перевалку нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа. Именно там вчера произошел пожар на нефтехранилище после атаки дронов.

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В то же время источники Reuters утверждают, что таманский нефтеперевалочный узел, расположенный напротив оккупированной Керчи, продолжает работу, несмотря на вчерашний инцидент.

"На подходах к порту наблюдается скопление вагонов, но мы надеемся, что к 8 мая ситуация стабилизируется, запрет будет снят", – заявил источник.

Атака дронов на таманский нефтяной терминал

В ночь на 3 мая беспилотники атаковали резервуары с топливом на нефтеперегонном заводе порта Тамань в Краснодарском крае. Он расположен как раз рядом с началом Крымского моста. Пожар был значительным, но далеко не таким масштабным, как в Севастополе.

Однако удары по топливной инфраструктуре в этой части России продолжаются. Так сегодня вспыхнуло хранилище мазута в Ставропольском крае.

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