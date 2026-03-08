Дрон-камикадзе, который атаковал базу Великобритании на Кипре, имел российское оборудование, - Times

Он попал в RAF Akrotiri и имел российскую навигационную систему, что вызвало обеспокоенность по поводу влияния Москвы на Ближнем Востоке.

1 марта авиабазу RAF Akrotiri на Кипре атаковал дрон-камикадзе, оснащенный российским военным оборудованием. Об этом сообщает The Times. По данным издания, дрон содержал навигационную систему Kometa-B российского производства, впервые обнаруженную в дронах, перехваченных украинской противовоздушной обороной в декабре.

Британская военная разведка уже отправила изъятые компоненты в лабораторию в Великобритании для дальнейшего анализа. Как отмечает издание, считается, что атаку осуществили боевики "Хезболлы" из Ливана.

Это является первым доказательством использования российского оборудования в конфликте на Ближнем Востоке. Автор отмечает, что это вызывает беспокойство по поводу растущего влияния Москвы на региональные войны, особенно после сообщений о передаче Россией разведданных Ирану для атак на американские военные силы.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на борту самолета Air Force One в субботу заявил журналистам:

"Если посмотреть на то, что произошло с Ираном на прошлой неделе, то даже если они получают информацию, это им не очень помогает"

Андрей Келлин, посол России в Великобритании, в субботу подтвердил позицию Москвы по конфликту. Он подчеркнул, что его страна "не является нейтральной" в этой войне, добавив, что Россия "поддерживает Иран", пишут СМИ.

Сэр Ричард Нейтон, начальник штаба обороны Великобритании, подчеркнул: "Нет сомнений в том, что Россия передавала разведданные Ирану. Это ось, на которую мы должны обратить внимание". Он пояснил, что тесное сотрудничество между Ираном и Россией делает их вооруженные силы более боеспособными и опасными, из-за чего Великобритания должна оставаться готовой к возможным угрозам.

Сейчас существуют опасения, что британские военные объекты, включая вертолет Wildcat, которые прибыли на Кипр, могут стать мишенью для Ирана, пишут СМИ.

В субботу Великобритания объявила о расширении своих военных возможностей на Ближнем Востоке. В частности, HMS Prince of Wales, второй авианосец класса Queen Elizabeth, может быть отправлен в Персидский залив в течение пяти дней, что значительно сокращает минимальный срок подготовки, отмечает автор.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что с января страна "усиливает" свое присутствие в регионе, включая развертывание истребителей Typhoon, самолетов F-35, систем ПВО и дополнительных 400 военнослужащих на Кипре. Три американских бомбардировщика B-1 Lancer приземлились на базе RAF Fairford в Глостершире, и, по словам Нейтона, США вскоре начнут выполнять миссии с этой базы.

В четверг, как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский заявил о уверенности в том, что Россия поставляет оружие Ирану.

"Мы понимаем, что они могут поставлять электронику для Shahed. Я думаю, что все это можно найти в фрагментах Shahed, которые сегодня поражают Ближний Восток. Иранские Shahed содержат компоненты российского производства. Это то, что мы знаем наверняка", - прокомментировал Зеленский.

Война с Ираном

Ранее УНИАН писал, что самый мощный американский авианосец "Джеральд Форд" вошел в Красное море из-за прямого конфликта между США и Ираном. Это произошло впервые, чтобы усилить военное присутствие в регионе и защитить морские пути от атак союзников Ирана. Корабль находится на боевом дежурстве рекордно долгое время, что подчеркивает критичность ситуации.

Добавим, что Саудовская Аравия предупредила Иран, что позволит США использовать свои военные базы для ударов, если атаки на королевство не прекратятся. До сих пор Эр-Рияд пытался сохранять нейтралитет и не предоставлял свою территорию или воздушное пространство для нападений на Тегеран. Однако после ракетных ударов по саудовским городам позиция страны стала значительно более жесткой.

