Во сколько ЕС обойдется создание стены дронов против России: в Reuters оценили сумму

Чтобы минимизировать затраты, ЕС следует определить приоритеты в защите и прибегнуть к небольшому обману.

Война в Украине показала, что дорогостоящее традиционное вооружение, такое как танки, пушки и ракеты, может быть уничтожено дронами, стоимость которых составляет лишь малую часть их стоимости. Поэтому Европейский Союз разрабатывает проект "стены дронов", которая сможет защитить границу с Россией протяженностью 2700 километров. В статье Reuters оцениваются приблизительные суммы, которые ЕС придется на эту цель потратить.

Реальная стоимость системы противодействия "Шахедам"

Акустические датчики Sky Fortress, эффективно используемые в Украине для отслеживания характерного свиста российских беспилотников, стоят всего около 1000 долларов каждый. Однако для обнаружения низколетящего Shahed требуются радиолокационные установки, отличающиеся от существующих, используемых для противодействия баллистическим ракетам. Источники в оборонной промышленности сообщили Breakingviews, что каждая из таких систем может стоить сотни тысяч долларов. Консультационная компания Alpine Eagle подсчитала, что Европе потребуется 200 таких систем, или по одной каждые 10 миль вдоль восточной границы. Если стоимость одной системы составит 500 000 долларов, то общая сумма составит 100 миллионов долларов.

Кроме того, идентификация приближающихся дронов в любую погоду требует так называемых электрооптических/инфракрасных датчиков – стоимостью в десятки тысяч долларов каждый.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, для покрытия территории Польши может потребоваться 400 таких датчиков. Кроме того, необходимо глушить российские электромагнитные сигналы, которые дистанционно управляют дронами: система Atlas украинской компании Kvertus стоит 140 миллионов долларов.

К тому же, дешевые перехватчики имеют дальность действия всего в несколько километров. Европе также необходимо много разведывательных и дальнобойных летательных аппаратов. Наряду с сопутствующими расходами на персонал для эксплуатации всего оборудования, это значительно увеличит затраты. Например, дальнобойный перехватчик Roadrunner американской группы Anduril стоит несколько сотен тысяч долларов за единицу.

Решения, обман и сдерживание

Отправной точкой для европейских правительств и вооруженных сил стало бы определение приоритетных мест для размещения датчиков и перехватчиков беспилотников. Украина, например, сосредоточила свои основные оборонительные силы вокруг Киева. Европейские лидеры могли бы последовать этому примеру и минимизировать собственные затраты, сосредоточившись на крупных городах, транспортной и энергетической инфраструктуре.

Немного обмана также могло бы помочь. Военные источники сообщили Breakingviews, что одним из лучших способов сделать "стену из беспилотников" экономически эффективной является использование ложных целей. Европа и НАТО могли бы разместить оборудование для перехвата беспилотников в тысячах мобильных транспортных контейнеров вдоль восточного фланга. Только некоторые из них должны действительно должно содержать вооружение, но Москве, возможно, придется действовать так, как если бы оборудование находилось во всех или большинстве контейнеров.

Последний недостающий элемент головоломки – сдерживание. Государствам, соседствующим с Россией, необходимо демонстрировать готовность и способность отвечать огнём на огонь. Накопление крылатых ракет, таких как Taurus от MBDA, может решить эту задачу, даже если правительства надеются никогда их не использовать.

Подготовка Европы к войне в РФ

Ранее СМИ писали, что Россия усиливает тайные атаки на ключевые объекты инфраструктуры в Германии в рамках гибридной войны, которую Берлин рассматривает как возможное начало к более масштабному конфликту.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс рассказал, что стоимость "стены дронов" для четырех стран - Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, должна была составлять около 1 миллиарда евро.

Но если говорить о более широком регионе, от Финляндии до Румынии и Болгарии, те речь идет о 10 миллиардах евро.

