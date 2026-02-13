Запад должен признать, что еще не готов к новой эре войны 'дронов против дронов', - FT

Запад должен учиться на опыте Украины, ускорять инновации и создавать промышленную базу, необходимую для производства в объемах.

Толерантность российского государства к потерям подрывает уверенность Украины в том, что истощение противника является действенной стратегией. Кажется, нет четкой границы, порога, за которым Россия наконец признает поражение, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что россияне также адаптируются к новой эре войны. Тактика, начатая элитным подразделением беспилотников Rubicon, распространяется на фронт.

В частности, речь идет об использовании волоконно-оптических беспилотников, устойчивых к помехам, которые могут поражать солдат в траншеях или туннелях даже через леса и в плохую погоду.

В статье говорится, что Россия начала разрабатывать ударные дроны-камикадзе Shahed с реактивным двигателем, которые намного быстрее и тяжелее для перехвата.

В этом году, как отмечает издание, в планах страны-агрессора увеличить их использование до 1000 в день, чтобы заставить Украину капитулировать.

Чтобы противодействовать этому, Украина создает необходимые системы, чтобы оставаться на передовой, используя беспилотные самолеты для разведки и наблюдения, а также разветвленную сеть радаров и системы на базе искусственного интеллекта для сбора, интеграции и анализа данных о событиях на поле боя и будущих угрозах.

Украина должна быть готова к следующему этапу войны, с роями дронов, которые управляются дистанционно и все больше автоматизируются с помощью искусственного интеллекта.

Добавляется, что каждая сторона отзывает свой самый ценный персонал с фронта, а новые поколения дронов достигают большей дальности и повышенной летальности благодаря лучшим батареям, датчикам и аэродинамике.

Издание указывает, что автоматизация операций, чтобы персонал мог безопасно работать за линией фронта, стала неотложным приоритетом Украины. В ее планах на текущий год еще больше удалить пилотов дронов от фронта.

В статье прогнозируется, что будущие войны будут определяться беспилотным оружием.

"Сочетание незаблокированных спутниковых коммуникаций, дешевых сетей спектра и точного наведения GPS означает, что единственным способом борьбы будет бой дронов против дронов", - указывается в публикации.

Издание рассказывает, что беспилотники обмениваются данными в режиме реального времени, что означает, что многие недорогие платформы могут действовать как единое оружие. Кроме этого, они способны нести ракеты "воздух-воздух" для уничтожения нападающих, как это делает истребитель, но будут дешевле и более распространенными.

В статье говорится, что победители этих битв дронов смогут продвинуться с помощью беспилотных наземных и морских транспортных средств, которые движутся медленно, но могут перевозить более тяжелые грузы.

"Эти воздушные, наземные и морские формирования поглотят начальный огонь и расширят зону поражения, которая все больше становится робототехнической. Только после того, как первые волны машин пройдут, за ними последуют люди-солдаты", - указывает издание.

В статье прогнозируется, что после завершения войны в Украине результатом может стать напряженный мир, который даст западным странам столько же уроков, сколько и сам конфликт.

Не исключено, что в будущем вдоль границы между Россией и Украиной может быть создана "стена дронов", чтобы автоматизированные беспилотники следили за границей как интеллектуальное электрическое ограждение.

Добавляется, что поскольку такие БПЛА являются ценными целями для врага, их нужно будет вооружить, чтобы отражать атаки и создать прочную границу высотой в несколько километров и такой же шириной.

Что касается баллистических и крылатых ракет, которые обладают чрезвычайной точностью при значительно более высоких скоростях, чем дроны, и которые чрезвычайно трудно сбить, не исключено, что они будут развернуты тысячами с обеих сторон.

Издание подчеркнуло, что собираясь на Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения вопросов обороны Европы и всего мира, западные лидеры должны признать, что они еще не готовы к новой эре войны.

Объясняется, что Украина демонстрирует, что конфликт, характеризующийся повсеместным использованием автономного оружия, быстро исчерпает текущие запасы дронов и боеприпасов.

В то же время, по мнению издания, нынешняя способность Запада к увеличению производства в условиях войны остается, в лучшем случае, любительской.

В статье отмечается, что владение автономными системами и способность производить такое оружие в больших количествах будут определять исход будущих войн.

Поэтому, как предполагает издание, Западу нужно учиться на опыте, приобретенном на фронте в Украине, ускорять инновации и создавать промышленную базу, необходимую для производства в объемах и со скоростью, которые потребует следующий конфликт.

