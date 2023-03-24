Львова-Белова заявила, что дети с осени 2022 года "отдыхают и набираются сил" в российских лагерях.

После ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, в России заявили, что 56 детей из Украины ждут воссоединения со своими семьями.

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, обвиняемая в принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины, заявила, что дети "в безопасности и на связи с родными", а у них якобы есть план, как вернуть каждого из них домой.

"Как я уже рассказывала дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. С согласия родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий - отдохнуть и набраться сил", - заявила она.

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Белова объясняет удерживание детей там неспособностью обеспечить безопасный обратный путь тем, что линия фронта "существенно изменилась". По ее словам, за последние две недели в семьи вернули 33 ребенка из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей.

Депортация украинских детей

Напомним, что Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения выявила на территории РФ и Крыма сеть центров перевоспитания и усыновления украинских детей.

Исследователи нашли информацию не менее чем о 6000 детях в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Отмечается, что согласие родителей на оптравку в эти лагеря было получено под принуждением и регулярно нарушалось.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Россия обращается с детьми как с военными трофеями, а само обвинение "носит как почетный знак".

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