Самый дальний лагерь находится в Магаданской области.

С начала полномасштабной войны российское правительство переместило не менее 6 тысяч украинских детей в сеть центров перевоспитания и усыновления в оккупированном Крыму и в России.

В отчете Conflict Observatory говорится, что Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения выявила 43 учреждения, в которых содержались дети из Украины после 24 февраля 2022 года.

"Эти результаты показывают, что большинство лагерей занимались пророссийскими усилиями по перевоспитанию, а некоторые лагеря проводили военную подготовку детей или приостанавливали возвращение детей к родителям в Украину", - говорится в сообщении.

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В отчете собрана информация не менее чем о 6000 детях из Украины в возрасте от четырех месяцев до 17 лет, которые содержались в лагерях и других учреждениях с момента полномасштабного вторжения в Украину, последние перемещения произошли в январе этого года.

Сеть охватывает не менее 43 объектов, 41 из которых являются ранее существовавшими летними лагерями в Крыму и России. 12 сосредоточены вокруг Черного моря, 7 - в оккупированном Крыму, 10 - вокруг Москвы, Казани и Екатеринбурга. 11 лагерей расположены более чем в 500 милях от границы Украины с Россией, в том числе два лагеря в Сибири и один на Дальнем Востоке России.

"Точное количество объектов, вероятно, значительно больше, чем 43, Yale HRL определил два объекта, связанных с депортацией сирот: психиатрическую больницу и семейный центр. Самый дальний лагерь, который выявило это расследование, находится в Магаданской области на Дальнем Востоке России у Тихого океана, примерно в 3900 милях от границы Украины с Российской Федерацией. Лагерь в Магадане примерно в три раза ближе к США, чем к границе с Украиной", - гооврится в отчете.

Отмечается, что основной целью лагерей является политическое перевоспитание - по меньшей мере 32 из них занимаются систематическим перевоспитанием, ориентированным на российское академическое, культурное, патриотическое, и/или военное образование.

Отмечается, что согласие родителей на посещение лагерей было получено под принуждением и регулярно нарушалось. "Во многих случаях способность родителей дать осмысленное согласие может быть сочтена сомнительной, поскольку условия войны и скрытая угроза со стороны оккупационных сил представляют собой условия принуждения", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что этот процесс централизованно координируется на всех уровнях российской власти.

Похищение детей из Украины

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно вывозила детей из Украины. По данным американского Института изучения войны, их отдают на усыновление в российские семьи.

Осенью стало известно, что российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого вывезли из Мариуполя. Позже против нее ввели санкции.

Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщала, что Украине известно о похищении оккупантами почти 14 тысяч детей.

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