Для этого у США есть несколько причин. Изменения в типе и месте конфликтов в нескольких регионах являются одним из факторов.

ВМС США изобрели атомную подводную лодку и первой из них была USS Nautilus, которую ввели в эксплуатацию в 1954 году и начали морские испытания в 1955 году. Однако современные условия отодвинули этот вид вооружения на второй план.

Как пишет эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского и бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон для издания 19fortyfive, USS Nautilus была сверэффективной, ей не нужно было всплывать, она могла погружаться глубже и очищать зону поиска в рекордно короткие сроки. При этом от нее не было никакой защиты.

На фоне этого, как отметил Джонсон, выглядело несколько нелогично, что ВМС США рассматривают возможность создания меньших и гораздо более малой дальности дизельных подводных лодок сегодня. К тому же, другие страны, имеющие ресурсы для этого, пытались уйти от полностью дизельного флота и последовали примеру США. Все они продолжали поддерживать и увеличивать количество атомных лодок.

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"Атомные подводные лодки традиционно считались признаком настоящей сверхдержавы", - написал эксперт и добавил, что страны, которым приходилось полагаться на дизельные лодки, а их всего шесть, считались флотами второго эшелона.

Экс-консультан Пентагона отметил, что страной, которая больше всего тратит на атомные подводные лодки, являются США, и в течение следующих 10 лет они будут доминировать в этой отрасли с долей в 44,1 процента. Далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион с 29,4% и Европа с 22,3% от мировой доли.

"Почему США - будучи основателем сверхэксклюзивного ядерного клуба - рассматривают возможность строительства дизельных подводных лодок?", - заладся вопросом Джонсон.

Он пояснил, что для этого у США есть несколько причин. Эксперт отметил, что еще в 2017–2018 годах в ВМС США рассматривали преимущества замены атомного флота дизель-электрическими лодками. Текущая ситуация с безопасностью в мире, а также развитие технологий сыграли свою роль.

Изменения в типе и месте конфликтов в нескольких регионах являются одним из факторов. Атомная подводная лодка не всегда является лучшим ответом, когда силам требуется действовать в прибрежных водах. Она может быть слишком большой огневой мощью - и также слишком дорогой для страны, эксплуатирующей ее - для боя на малой дальности и мелководье.

А вот более мелкие, тихие, более маневренные дизельные подводные лодки лучше подходят для операций в этих регионах. К тому же из-за коротких расстояний высокие скорости атомной подлодки также не требуются на мелководье.

"Подводная лодка, движущаяся слишком быстро, будет иметь недостаточно возможностей для корректировки курса", - отметил Джонсон.

При этом он отметил, что другой проблемой является то, что растущие возможности систем воздухонезависимого движения позволяют подлодкам действовать скрытно и без необходимости всплывать, как это было ранее возможно только для атомных лодок:

Это означает, что меньшие по размеру дизельные лодки могут использоваться для специальных операций, где в прошлом только атомная подводная лодка могла адекватно замаскировать свое присутствие до такого уровня".

Наконец, как отметил Джонсон, дизельные подлодки могут последовать примеру подводных лодок класса Virginia. При этом, развитие компьютерных систем и технологий передачи данных делает использование дизельной лодки неизбежно более разумным, экономически эффективным и позволяет адаптировать ее к миссии. Специалист отметил, что в будущем следует ожидать, что больше таких небольших платформ будут играть ведущую роль в подводной войне.

Другие новости о вооружении

Недавно стало известно, как СССР потерял свою мощную подводную лодку с ядерными торпедами. Мир впервые увидел эту субмарину в 1983 году, однако уже через шесть лет она утонула.

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