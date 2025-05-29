Брэд Питт впервые высказался о разводе с Джоли после 8 лет судов

Они наконец решили все споры.

Восемь лет длились суды относительно развода голливудской пары Брэда Питта и Анджелины Джоли. Все это время они боролись за опеку над детьми и разделом имущества. И вот наконец судебные тяжбы завершились.

Брэд Питт высказался об этом периоде. Он сказал, что это должно было произойти.

"Нет, я не думаю, что это было чем-то серьезным. Просто что-то, что должно было осуществиться. Юридически".

Отметим, пара познакомилась на съемках "Мистер и миссис Смитт" в 2005 году. Тогда они закрутили роман. В 2014 году они поженились. Однако уже через два года Джоли подала на развод.

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Она неоднократно обвиняла супруга в домашнем насилии. У них есть шестеро детей, однако некоторые из них не хотят общаться с отцом и даже отреклись от его фамилии. При этом Питт в суде боролся за опеку над ними.

Сейчас Брэд живет в Лос-Анджелесе со своей новой девушкой, 32-летней Инес де Рамон. Пара планирует пожениться.

Напомним, Брэд Питт сделал предложение возлюбленной на 29 лет моложе. Несмотря на слухи о том, что звезда Голливуда не спешит с женитьбой, он все же решился заключить третий брак.

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