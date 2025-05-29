Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,62 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 29 мая, снизился на 5 копеек и составляет 41,80 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня упал на 20 копеек - до 47,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривны, а евро - по курсу 46,50 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,84 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 29 мая, уменьшился на 23 копейки - до 47,62 гривны.

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Курс валют в Украине: последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,08 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 23 копейки.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что евро может стать альтернативой доллару и принести ЕС огромные выгоды. По ее словам, правительствам нужно укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока.

Издание Reuters пишет, что роль доллара снижается уже много лет, и сейчас на него приходится 58% международных резервов, что является самым низким показателем за последние десятилетия, но все же значительно превышает долю евро, которая составляет 20%.

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