Сейчас Тамара с детьми живет в Израиле.

Телеведущий-воин Максим Нелипа погиб в боях за Украину в мае 2025 года. Его похоронили на Байковом кладбище. Попрощаться с ним пришли друзья и близкие люди, однако его экс-супруги Тамары и их детей не было на похоронах.

Женщина в интервью "Обозревателю" объяснила, почему они не приехали из Израиля в Украину, чтобы провести в последний путь Нелипу.

"Сейчас очень многие меня спрашивают, почему нас не было на похоронах в Киеве. Отвечу: это неимоверная травма и для меня, и для Маши (дочери, - УНИАН). Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго боролись с этим. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное публичное внимание во время прощания. Но, надо сказать, уберечь все равно не получается: дети все читают, слышат", - рассказала Тамара.

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Она добавила, что сын Артем приедет в Украину, как только у него получится (на данный момент он служит в армии Израиля), а они с дочкой – в ближайшее время.

"Приедем тихонько, без лишних глаз попрощаемся", - добавила Тамара.

Также женщина рассказала о сыне Артеме, который служит в армии Израиля. По ее словам, он сам принял это решение.

"Мы с ним недавно вспоминали, что, когда он был маленьким, играл все время в компьютерную игру Counter-Strike, а я ругала. Мол, не надо портить зрение, иди с пацанами во двор. Так вот он теперь говорит: "Мам, я себя все детство готовил, чувствуя, что что-то такое будет в моей жизни"" - отметила женщина.

Напомним, ранее экс-жена покойного Максима Нелипы впервые рассказала, почему они развелись.

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