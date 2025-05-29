'В пределах возможного': Мерц сделал обнадеживающий намек о Taurus для Украины

Немецкий канцлер отметил, что украинское войско должно пройти многомесячное обучение перед передачей этих ракет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

"Конечно, это в пределах возможного", - сказал канцлер, отвечая на вопрос ведущего о вероятности поставки Taurus Украине.

В то же время он отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат. Канцлер также подчеркнул, что передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня.

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Именно поэтому, отметил Мерц, военная поддержка страны совершенствуется уже сегодня. А относительно дальнейших санкций против Москвы, канцлер заявил: "Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным".

Ракеты Taurus для Украины

Taurus - это немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, способная поражать цели на расстоянии до 500 км с высокой точностью. Она может проникать через укрепления и подземные объекты, что делает ее особенно эффективной против командных пунктов, складов боеприпасов и логистики в глубоком тылу врага.

Украина уже длительное время просит Германию предоставить эти ракеты для эффективного поражения российских целей на оккупированных территориях. Однако Берлин до сих пор отказывается, опасаясь эскалации конфликта и возможных ударов по территории РФ. Давление союзников и изменения на фронте могут заставить Германию пересмотреть позицию.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов делать все, что в его силах, чтобы и дальше поддерживать Украину. Также он отметил, что это означает и отсутствие каких-либо ограничений по дальности для оружия, которое поставляют ВСУ.

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