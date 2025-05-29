Мика Ньютон показала мужа-иностранца и обратилась к нему: 'Жизнь не была идеальной'

Пара вместе уже 11 лет.

Украинская певица Мика Ньютон много лет живет в Америке вместе со своим супругом, бизнесменом Крисом Сааведрой. Они вместе уже 11 лет, и каждую годовщину они до сих пор отмечают.

В особенный для пары день они сходили на свидание в ресторан, где сделали романтическое сэлфи.

Также Мика написала несколько слов, адресованных своему любимому. Она сказала, что их жизнь была непростой, но вместе они смогли преодолеть любые трудности.

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"Мы празднуем нашу годовщину - 11 лет вместе! Жизнь не была идеальной и много испытывала нас, но вместе мы были идеальными. Вот почему мы смогли пройти через все бок о бок. Люблю тебя до неба и обратно", - обратилась к избраннику артистка.

Стоит отметить, что Крис был рядом со своей супругой, когда она боролась с онкологией. Это был тяжелый период для пары, однако они сумели его преодолеть.

Напомним, ранее Мика Ньютон перевела на украинский свой хит 2005 года "В плену". Артистка впервые исполнила обновленную композицию на концерте.

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