Людей размещают в других городах страны.

В канадской провинции Манитоба тысячи людей покидают свои дома из-за масштабных лесных пожаров. В связи с этим власти объявили чрезвычайное положение и обратились за военной помощью. Об этом сообщает The Independent.

Из-за пожаров был полностью эвакуирован город Флин-Флон, который находится вблизи границы с Саскачеваном.

По словам премьер-министра Манитобы Ваба Кинью, всего 17 тысяч человек должны покинуть свои дома.

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"Правительство Манитобы объявило чрезвычайное положение во всей провинции из-за ситуации с лесными пожарами", - отметил чиновник.

В то же время мэр Флин-Флона Джордж Фонтейн сообщил, что почти всем 5 тысячам жителям города было предложено уехать.

"Могу сказать, что все должны выехать до полуночи, и это касается также и меня. Я занят упаковкой нескольких вещей, и все пытаются организоваться как можно лучше", - добавил он.

По словам мэра, много людей разместили на футбольных полях и в общественных центрах в Виннипеге и других городах.

"Это самая большая эвакуация за всю историю Манитобы, и она потребует значительных ресурсов и сотрудничества со стороны всех уровней власти", - отметил со своей стороны Кинью.

Премьер-министр провинции отметил, что военные самолеты будут срочно развернуты, чтобы помочь вывезти людей из отдаленных северных общин, которые находятся в опасности.

"Молитесь за Флин-Флон, молитесь за Пимичикамак, молитесь за Матиас-Колумб, молитесь за Кросс-Лейк, молитесь за всех в Манитобе, кто сейчас не имеет дома", - призвал политик.

По состоянию на 29 мая в Манитобе было зафиксировано более 100 лесных пожаров. Официальные лица говорят, что сейчас активными являются 22 пожара, а жаркие и сухие условия способствуют их быстрому распространению.

Всего в Канаде сейчас активны 134 пожара, а именно в Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Манитобе и Онтарио. Половина из них считается неконтролируемой.

Также чиновники провинций сообщили, что в этом году уже сгорело почти 200 гектаров земли, что в три раза превышает средний показатель за последние 5 лет.

"Было очень дымно. Пожары было видно за четыре-пять километров, и они быстро распространялись. Пламя поднималось на высоту более 120 футов (36 метров - УНИАН)", - отметила владелица отеля из небольшого городка Шерридон, которая сбежала вместе с семьей, Шерил Мэтьюсон.

Проблемы экологии в мире - последние новости

Ранее ученые предупредили о тревожных изменениях в океане, из-за которых морская жизнь находится под угрозой. По словам исследователей, за последние 20 лет пятая часть мирового океана подверглась "потемнению", которое может повлиять на "огромное количество морских видов планеты и экосистемных услуг, предоставляемых океаном в целом".

"Наши результаты свидетельствуют о том, что такие изменения вызывают повсеместное потемнение, которое уменьшает площадь океана, доступную для животных, выживание и размножение которых зависит от солнца и луны. Мы также полагаемся на океан и его фототические зоны для воздуха, которым дышим, рыбы, которую потребляем, нашей способности бороться с изменением климата, а также для общего здоровья и благополучия планеты. Учитывая все это, наши выводы являются настоящим поводом для беспокойства", - подчеркнул доцент кафедры охраны морской среды в Плимутском университете Томас Дейвис.

В то же время Forbes сообщал, что глобальное потепление пересечет критическую черту уже в ближайшие пять лет. Согласно отчету специалистов, существует 86% вероятность того, что по крайней мере в течение одного из следующих пяти лет средняя глобальная температура на 1,5 градуса Цельсия превысит средние температуры доиндустриального уровня.

"Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, этот отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО) не предусматривает никаких признаков передышки в ближайшие годы, а это означает, что негативное влияние на нашу экономику, нашу повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет расти", - предупредил заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

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