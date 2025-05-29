Экс-жена покойного Максима Нелипы впервые рассказала, почему они развелись

Женщина тяжело переживает его гибель.

Бывшая жена покойного телеведущего-воина Максима Нелипы - Тамара - впервые назвала причину их развода, который они, к слову, несколько лет не афишировали.

По ее словам, у них не было проблем в быту, потому что всегда были помощницы по дому, а также мама Максима помогала им с детьми. Однако у них возникли проблемы после смерти Марины Поплавской в ДТП. Нелипа долго не мог справиться с этой потерей, ведь он очень хорошо дружил с Мариной.

"Мы с Максом не раз шутили по этому поводу: "Почему поссорились, помнишь? Нет? И я нет! Но ты все равно извини". Однако если подытожить сейчас, когда прошло уже столько лет, мне кажется, что в то время просто многое наложилось. Был момент, когда его очень подкосила смерть Марины Поплавской. Последние полтора года, когда работали в "Дизель шоу", мы с ней очень подружились. Когда ехали на гастроли, Макс усаживался рядом в автобусе, она говорила: "Максик, давай, рассказывай"" - рассказала Тамара в интервью "Обозревателю".

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Затем, по словам женщины, у Максима начался кризис среднего возраста - он переживал, что у него нет работы, которую он заслуживает, а также у пары был кредит, который давил на них:

"Потом начался кризис среднего возраста: "Чего я добился в свои годы?" Кроме этого, у нас были кредиты, кое-какие вопросы с квартирой. В общем, все со всех сторон. В какой-то момент он уехал на базу отдыха под Киевом, сказал: "Поживу на природе". Спросил: "Ты со мной?" "Не могу, – ответила. – Теме – 15, Маше – девять". И он поселился там сам. Многие друзья ездили, просили вернуться. Он: "Я устал. Буду тут писать, рыбачить"".

После этого у Нелипы начались проблемы со здоровьем. Из-за некачественного гримма у него появились проблемы на коже. Врачи в Украине, как рассказала Тамара, поставили ему страшный диагноз и долго его лечили. Однако только в Израиле, куда Максим поехал на консультацию к другому врачу, ему сказали, что этой страшной болезни нет.

Тамара признается, что после развода они с экс-супругом остались в хороших отношениях и даже хотели дать себе второй шанс.

"Были моменты, когда мы шутили о том, что, может, нужно попробовать снова. Помню, перед Новым годом созванивались, у него было очень хорошее настроение, его отпустили на побывку, гостил у наших друзей. И он: "А давай!" Я ответила: "Давай сначала заканчивай войну". Мы переписывались, когда он имел возможность общаться, я высылала наши фото. Дети также с ним общались и рассказывали свои новости. Старались поддержать его", - добавила женщина.

Напомним, Максим Нелипа погиб на войне. Об этом стало известно 15 мая 2025 года.

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