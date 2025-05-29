На Сумщине РФ проводит отвлекающие действия, классическое наступление идет на другом направлении, - эксперт

Говорить о том, что Сумщина стала сейчас сверхновым местом приложения сил Российской армии, бесполезно, отмечает Сергей Грабский.

Говорить о том, что Сумщина стала сейчас сверхновым местом приложения сил Российской армии, беспочвенно. Об этом сказал полковник, военный эксперт Сергей Грабский в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, на Сумщине враг сейчас проводит отвлекающие действия.

"На сегодняшний день мы имеем классическую наступательную операцию российской армии - то наступление, о котором все говорят, которое уже давно идет, и это наступление продолжается в основном на Донецком направлении. О чем и говорил наш Президент. Это стратегическая задача у противника. Противник проводит еще серию второстепенных ударов, наступательных действий на других участках фронта, в частности на Купянском на Лиманском. И серию отвлекающих действий. И именно к тем отвлекающим действиям относится Сумская, Харьковская области, а также Запорожская и Херсонская", - сказал Грабский.

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Он добавил, что акцентировать внимание только на Сумской области, исходя из того, что там находится группировка россиян в 50 тыс не следует. Потому что они находились там всегда, учитывая что это территория приграничья.

"Говорить о том, что Сумщина стала сейчас сверхновым местом приложения сил Российской армии, безпиставно. Потому что на сегодняшний день армия россиян сосредоточила свои усилия именно на отрезке фронта от Покровска до Часового Яра. Это место, где ведутся сейчас наиболее важные бои", - подчеркнул полковник.

Грабский допускает, что противник может выйти в Днепропетровскую область, но отмечает, что силы РФ это пытаются сделать в течение уже как минимум 3-5 месяцев. При этом каждый квадратный километр продвижения сопровождается огромными потерями солдат.

Эксперт отметил, что прорыв в сторону Днепропетровской области в настоящее время не даст противнику ни тактических, ни оперативных преимуществ.

"Такие действия, по мнению россиян, позволяют им растянуть наши силы. И когда мы говорим о боевых действиях в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, речь идет о том, что создание такого постоянного давления на наши позиции делает невозможным переброску дополнительных резервов на более горячий участок фронта. Поэтому противник может пытаться и может технически выйти на границу Днепропетровской области, но кроме идеологического удовлетворения оно на сегодняшний день ничего не дает", - прокомментировал Грабский.

Более того, добавил он, прорыв создает угрозу флангового удара Сил обороны и противник может очень жестко поплатиться за такое продвижение.

Грабский также прокомментировал ситуацию возле города Часов Яр, где россияне ведут отчаянные бои.

"Без Часового Яра говорить об успехах противника на линии Покровск-Константиновка- Часов Яр не приходится. И хочу отметить, что ситуация там чрезвычайно сложная, учитывая то, что там нечего уже охранять. На месте, которое называлось когда-то городом Часов Яр, сейчас очень трудно организовать какую-то оборону, это тоже надо принимать во внимание. Речь идет не о том, что наши Силы обороны не хотят оборонять. Там нечего оборонять. Там даже земля токсична на сегодняшний день от очень высокого уровня загрязнения химическими материалами", - отметил эксперт.

При этом у врага результата в районе Часового Яра практически нет. По словам Грабского, противник может иметь какие-то определенные продвижения очень ограниченного характера, но это ничего не изменит пока тактически.

Война в Украине - главные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил на вопрос, какие новые наступательные операции готовят россияне и какими шагами они собираются затягивать войну. Как подчеркнул глава государства, российские оккупанты делают постоянные наступательные действия и стремятся все делать, чтобы зайти на Днепропетровщину, не оставляют мечты захватить Покровск и Константиновку. Также, добавил он, РФ хочет создать буферную зону вглубь Сумщины на 10 км. Однако большой операции в приграничье Сумщины россиянам не удалось сделать. Из-за наших ответных действий враг не смог сделать накопление войск. Зеленский сказал также, что российские захватчики осуществляют диверсионные операции на Сумщине, но украинские защитники отвечают. Он отметил, что украинские Силы обороны продолжат действовать на Курщине.

Что касается Покровского направления, то возле Константиновки, по словам Зеленского, у нас "были проблемы, но были успешные бои". Как сообщил Зеленский, за последние двое суток Силы обороны оттолкнули россиян на 4 километра. Как отметил Зеленский, россияне "будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области", потому что Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них еще с 2014 года.

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