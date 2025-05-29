Миллиардер заявил, что никакого соглашения с Telegram не подписано.

Американский миллиардер Илон Маск опроверг заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что Telegram и компания Маска xAI домоволись о партнерстве сроком на один год, в рамках которого чат-бот Grok якобы должен быть встроен непосредственно в мессенджер.

"Никакого соглашения не подписано", - заверил миллиардер на своей странице в социальной сети X.

В ответ Дуров отметил, что была достигнута принципиальная договоренность, но формальности еще требуют решения.

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"Правда. В принципе согласовано, но формальности еще не завершены", - написал Дуров.

Интеграция ИИ Grok в Telegram: что известно

Как писал ранее УНИАН, Илон Маск заплатил Telegram 300 миллионов долларов за интеграцию его ИИ Grok в мессенджер, заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, в рамках сделки пользователи Telegram на один год получат доступ к чат-боту Grok, который будет встроен непосредственно в мессенджер и станет доступным для более чем миллиарда пользователей по всему миру.

Речь шла о том, что нейросеть сможет помогать пользователям писать сообщения, составлять краткое извлечение информации из PDF-файлов и сайтов по ссылкам, модерировать чат, а также генерировать анимированные стикеры и аватарки.

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