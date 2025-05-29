Узбекистан создал футуристический танк, однако есть один нюанс

Машина представляет собой модификацию советского Т-64Б, который начали производить еще в 70-е.

Узбекистан создал "новый" танк на базе советского Т-64. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

"Тем временем Узбекистан представил общественности новейшую модернизацию Т-64. Он будет демонстрироваться вместе с другими образцами техники в комплексе парка Победы в столице с 29 мая по 1 июня", - отметил специалист.

Со своей стороны портал "Милитарный" сообщает, что основой для танка стал Т-64Б, который начали производить еще в 70-е. Вероятным разработчиком машины может выступать предприятие "Семей инжениринг" или Черчикский бронетанковый ремонтный завод.

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Корпус танка скрыли под защитным кожухом. На бортах можно видеть длинную панель, на поверхности которой расположены диагональные прямоугольники и соты, которые выглядят не столько защитными, сколько декоративными элементами.

Выхлопная система имеет две трубы, а решетки радиатора выполнили в волнистой форме. Пушку покрывает специальный кожух, который возможно, дает дополнительную защиту.

Специалисты предполагают, что оригинальный двигатель 5ТДФ могли заменить на южнокорейский DP222LC, мощность которого составляет 950 лошадиных сил (по крайней мере, такой вывод можно сделать из одной из презентаций от узбекского Минобороны).

Предполагается, что машина имеет массу 38,5 тонны и способна развивать скорость до 50 километров в час.

Бронетехника - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что китайцы начали массовое производство новых бронированных машин ZTL-19, которые классифицируют в качестве "колесных танков" или "колесных БМП".

Боевая машина получила 105-мм пушку с возможностью запуска управляемых ракет.

Также недавно стало известно об испытаниях российской перспективной БМП "Курганец-25", которую разрабатывают уже много лет. Платформа сконструирована по модульному принципу. Предполагается, что это облегчит и ускорит производство.

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