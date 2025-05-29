Пара сипух за год уничтожает примерно 5 тысяч грызунов.

Редкую амбарную сову - сипуху - привезли в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область), чтобы выпустить в дикую природу. Эти уникальные птицы сильно прореживают популяции грызунов, поэтому в некоторых странах фермеры намеренно "привлекают" сипух к своим полям.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Ученый обнародовал видео, на котором птица, попавшая в "фотоловушку".

"Сипуха - редкий вид птиц в национальном природном парке "Тузловские лиманы", который впервые был зарегистрирован в 2024 году (в этом заповеднике - УНИАН). Питается различными видами мелких грызунов. В ее рационе часто встречается мидица обыкновенная, или бурозубка обыкновенная", - сообщил ученый.

Он объяснил, что птицу, которая на видео, привезли для выпуска в нацпарк из "Усадьбы Нюшаник".

По словам Русева, узнаваемый вид этой совы придает ее полностью белому лицу сердцевидной формы. Сипухи считаются очень полезными, потому что контролируют популяцию мышей в природе. В частности, пара сипух за год уничтожает примерно 5 тысяч грызунов, поэтому эти птицы в некоторых странах даже специально "привлекаются" фермерами на поля.

"Поэтому этих птиц нужно оберегать. Занесена в Красную книгу Украины", - объясняет Русев.

Сипуха - единственный вид Сипуховых, встречающийся на территории Украины. Для охоты требует больших открытых местностей: полей, болот, пустошей, лугов. Обычно гнездится на деревьях вблизи полей или в заброшенных сооружениях (например, амбарах, сараях) или на руинах.

Поселившись в одном месте, эти птицы очень привязываются к нему и громкими криками отгоняют любых чужаков. При охоте на добычу сипухи могут летать со скоростью до 30 км/час. Эти птицы имеют невероятно чуткий слух и благодаря почти бесшумному полету подхватывают грызунов, когда они того не ожидают.

Национальный парк "Тузловские лиманы" - последние новости

Как писал УНИАН, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) прилетели краснокнижные птицы - чайки тонкоклювые. В заповеднике в начале мая 2025 года они начали формировать гнездовые колонии и сейчас уже насиживают кладки.

Ученые надеются, что вскоре будут птенцы. Эти редкие птицы занесены в Красную книгу Украины. Гнезда птиц нередко погибают от затопления в результате нагонных ветров и штормов. Вред колониям также наносят желтоногие и средиземноморские чайки. Интересно, что вид назван в честь итальянского натуралиста Карло Джузеппе Жене.

Также сообщалось, что из Африки в Одесскую область прилетели удивительные разноцветные птицы. Речь идет о пчелоедках, которые прилетают весной в поисках насекомых и жилья на обрывах водоемов.

По словам экспертов, пчелоедки известны своим благозвучным пением. Гнездятся они, как правило, колониями, которые насчитывают от нескольких до нескольких десятков или даже сотен пар.

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