В "домике", оборудованном на 3-метровой высоте, уже есть птенцы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли гнездо редкой птицы - черного аиста. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице учреждения в Facebook.

"Вчера наш орнитолог совместно со специалистами Опачицкого ПНДВ посетили окрестности села Каменка, где весной было зафиксировано гнездо черного аиста. В гнезде, расположенном на высоте более 3 метров, четко было видно трех птенцов", - рассказали исследователи.

Отмечается, что черный аист - очень осторожная и редкая птица, поэтому каждое гнездо имеет огромное значение для сохранения вида.

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По словам сотрудников заповедника, когда птенцы подрастут, их планируют закольцевать. Это позволит осуществлять мониторинг состояния популяции, проводить научные исследования и изучать миграционные процессы.

Аист черный - вид птиц из рода Аист, семейства Аистовых. Ведет скрытный образ жизни. Один из 5 видов рода; один из 2-х видов рода в фауне Украины. В Украине гнездовая, перелетная птица. Поселяется преимущественно возле лесных озер или лесных болот. Охраняется Конвенцией по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннской и Бернской конвенциями. Занесен в Красную книгу Украины (статус - редкий).

Чернобыльский заповедник - последние новости

Как писал УНИАН, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике спасли зайца, которого преследовала лиса. По словам исследователей, они заметили зайца, который сломя голову мчался прямо на них, несмотря на природную осторожность и страх перед людьми.

Животное не остановилось, лишь немного замедлилось, перевела дыхание и двинулось прямо на исследователей. Вскоре они увидели лису, которая появилась вслед за потенциальной добычей. Увидев людей, рыжая потеряла пыл к преследованию и отступила.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике "поймали" пение чрезвычайной птички. Речь идет о горихвостке черной, которая избегает дикой природы, выбирая для жизни заброшенные здания, щели в стенах и чердаки.

"Пение самца - настоящий музыкальный перформанс. В хорошую погоду он может петь до шести часов в сутки, повторяя один и тот же куплет с вариациями до 5000 раз! К основной песне добавляются характерные свисты "фить" и щелчки "тек", которые складываются в неповторимую акустическую мозаику", - добавили в сообщении заповедника.

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