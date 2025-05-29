Кроме того, на границе с Беларусью опасность может возрасти в сентябре.

На Сумском направлении, на территории Курской области, оккупационная армия РФ накопила достаточно сил для того, чтобы попытаться атаковать Украину.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. "Враг действительно имеет достаточно большое количество сил и средств по личному составу и по технике в пределах Курской области", - сказал Демченко.

По его словам, накопление сил противника начались еще, когда он готовился оттеснить подразделения ВСУ с Курщины. Периодически наблюдается изменение количества в рядах россиян в живой силе и вооружении.

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"У врага там достаточно сил для того, чтобы осуществлять действие и в отношении нашей границы, чтобы создать собственно попытку атаки по территории Украины", - констатировал Демченко.

Он также добавил, что не уменьшается активность вражеских диверсионных групп. Наиболее активны они в пределах Сумской области, также разоблачались попытки мероприятий российских диверсантов на Харьковщине.

Что касается границы с Беларусью, то, по данным Демченко, по состоянию на утро 29 мая, не наблюдается каких-либо событий, которые бы влияли на безопасность Украины. В то же время он считает, что напряжение значительно возрастет осенью, когда на территории Беларуси развернутся учения "Запад-2025":

Это направление остается угрожающим... Угроза начнет расти особенно, когда начнется активная фаза совместных учений, которые анонсировали Беларусь и Россия. Эта активная фаза приходится на сентябрь. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций".

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно. По его словам, вероятно, задача врага заключается в продвижении вглубь украинской территории и использовать это в частности на переговорах.

Учения "Запад-2025"

Власти Беларуси "отодвинули" от границ со странами НАТО учения "Запад-2025", которые запланировали с РФ на сентябрь. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что основные маневр перенесены вглубь территории страны от западных границ. Он утверждал, что указанные военные учения не нацелены против "кого-то".

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