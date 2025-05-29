Значительная часть мирового океана претерпела "потемнение" - в воду стало проникать меньше света.

Пятая часть мирового океана за последние два десятилетия подверглась "потемнению", что, по словам ученых, может нанести ущерб морской жизни на всем земном шаре. Об этом пишет Express со ссылкой на новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Oceanographic.

Исследование показало, что "потемнение" распространилось на более 75 миллионов квадратных километров океана, в том числе огромные прибрежные зоны и открытые воды. Этот процесс наблюдался между 2003 и 2022 годами. Суть его в том, что фототическая зона, то есть освещенные солнцем верхние слои океана, где сосредоточено 90% всей морской жизни, резко уменьшается, поскольку в воду проникает меньше света.

Ученые из Плимутского университета и Плимутской морской лаборатории утверждают, что на более 9% океана (это площадь больше Африки) фототические зоны отступили более чем на 50 метров, тогда как на 2,6% - более чем на 100 метров.

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Последствия этого явления остаются не полностью понятными, однако ученые опасаются, что оно может повлиять на "огромное количество морских видов планеты и экосистемных услуг, предоставляемых океаном в целом".

"Наши результаты свидетельствуют о том, что такие изменения вызывают повсеместное потемнение, которое уменьшает площадь океана, доступную для животных, выживание и размножение которых зависит от солнца и луны. Мы также полагаемся на океан и его фототические зоны для воздуха, которым дышим, рыбы, которую потребляем, нашей способности бороться с изменением климата, а также для общего здоровья и благополучия планеты. Учитывая все это, наши выводы являются настоящим поводом для беспокойства", - отметил доцент кафедры охраны морской среды в Плимутском университете Томас Дейвис.

В то же время указано и на опитимистический момент: около 10% мирового океана, а это почти 37 миллионов квадратных километров, стали светлее за тот же период, и эти изменения, возможно, связаны с группировками планктона, количеством осадков и сельскохозяйственными стоками.

Среди наиболее пострадавших районов - Арктика и Антарктика, а также Гольфстрим, которые уже испытывают одни из самых драматических трансформаций на планете из-за изменения климата.

Изменения климата: другие новости

Как сообщал ранее УНИАН, существует 80-процентная вероятность, что глобальная температура может побить очередной рекорд в ближайшие годы. В новом отчете Всемирной метеорологической организации предполагается, что температура за период 2025-2029 года на Земле превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C. Речь идет о растущей угрозе для здоровья людей, национальных экономик и природных экосистем, если человечество не прекратит сжигать нефть, газ, уголь и древесину.

Недавно садоводы призвали больше не сажать такое растение, как гортензия. По их словам, этот распространенный цветок все чаще не способен выживать в условиях климатических изменений. Из-за повышения температуры во всем мире гортензии сталкиваются с беспрецедентными трудностями. Эти растения обожают влагу, но длительные засухи и жаркое лето создают для них крайне тяжелые условия даже в регионах, где раньше они чувствовали себя комфортно.

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