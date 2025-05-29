Погребенная под водой недалеко от Индонезии забытая земля раскрыла подсказки о далеком прошлом человечества.

У берегов Индонезии нашли окаменевший череп и тысячи останков животных, которые намекают на процветавший мир, теперь потерянный в океане.

Новое открытие ученых бросает вызов давним представлениям о ранней жизни человека в Юго-Восточной Азии, пишет Dailygalaxy. Сообщается, что на участке океана между островами Ява и Мадура ученые обнаружили останки того, что они называют первым подводным ископаемым местом гоминина, когда-либо найденным в регионе.

"Они полагают, что нашли нечто большее, чем просто коллекцию окаменелостей - это может быть первое физическое доказательство существования доисторического континента, известного как Сундаланд, суши, которая когда-то соединяла большую часть Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", - написало издание.

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Открытие ученых сосредоточено вокруг двух фрагментов черепа, идентифицированных как принадлежащие Homo erectus, раннему предку современных людей. Кости, пролежавшие более 140 тыс. лет под слоями ила и песка, были извлечены из Мадурского пролива во время добычи песка в 2011 году. Но только теперь исследователи под руководством археолога Гарольда Бергхейса из Лейденского университета в Нидерландах подтвердили возраст и вид останков.

Прорыв произошел, когда рабочие около Сурабаи, столицы провинции Восточная Ява, выкапывали осадок с морского дна. Во время рекультивационных работ они обнаружили окаменелые останки, включавшие более 6000 образцов позвоночных. На участке обнаружилось удивительное множество видов: комодские вараны, буйволы, олени и ныне вымерший род слоноподобных травоядных, известный как стегодон.

Среди останков были два фрагмента человеческого черепа - лобный и теменной. Их морфология очень напоминала окаменелости Homo erectus. Окаменелости были датированы с помощью метода, который определяет, когда осадок в последний раз подвергался воздействию солнечного света. Исследователи пришли к выводу, что долина и ее содержимое датируются периодом от 162 тыс. до 119 тыс. лет назад.

Кроме того, еологический анализ выявил контур речной системы, которая когда-то была частью древней реки Соло, которая, вероятно, текла на восток через то, что сейчас является шельфом Зондского хребта. Эта река поддерживала богатую речную экосистему в конце среднего плейстоцена. Долина, где были обнаружены окаменелости, когда-то была домом для разнообразной смеси травоядных и хищников, включая виды оленей.

Эти детали дают редкую возможность заглянуть в регион, который в конечном итоге был затоплен из-за повышения уровня моря между 14 тыс. и 7 тыс. лет назад. Ученые подсчитали, что таяние ледников последнего ледникового периода подняло уровень океана более чем на 120 м, затопив низменные равнины Сундаланда и разорвав связи между материковой частью Юго-Восточной Азии и ее островами.

Анализ костей животных выявил отчетливые следы порезов. Это, как отметили ученые, говорит о том, что ранние гоминины в регионе использовали орудия для охоты и разделки крупных животных:

Этот период характеризуется большим морфологическим разнообразием и мобильностью популяций гомининов в регионе", - прокомментировал Бергхейс.

Результаты показывают, что древнее население адаптировалось к окружающей среде, используя относительно передовые для того времени технологии.

Окаменелости видов, похожих на антилоп, подтверждают идею о том, что этот затопленный ландшафт больше напоминал саванну, чем густые джунгли. Присутствие крупных травоядных и оленей дополнительно предполагает, что эта область обеспечивала обильные источники пищи как для животных, так и для ранних людей.

Фрагменты черепа, найденные в Мадурском проливе, расширяют известный ареал Homo erectus в Юго-Восточной Азии. Эти ранние люди известны более высоким, более вертикальным ростом, более длинными ногами и более короткими руками - чертами, близкими к современным человеческим пропорциям.

Открытие стало поворотным моментом в изучении ранней истории человека в Азии. Объединив археологические, геологические и палеоэкологические методы, исследователи открыли ту главу эволюции человека, которая оставалась скрытой под водой на протяжении тысячелетий.

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