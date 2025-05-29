Пить "золотое молоко" - один из способов расслабить кишечник перед сном.

Кишечник ответственен за почти 70% иммунной системы. Он также играет важную роль в настроении, контроле веса, работе мозга и, конечно же, пищеварении. Поэтому заботиться о здоровье кишечника особенно важно. Вероятно, вам попадались рекомендации, что для этого нужно увеличить потребление клетчатки, употреблять продукты, богатые пробиотиками. Диетологи поделились еще одним советом: пить на ночь "золотое молоко". Об этом пишет пишет пишет EatingWell.

"Золотое молоко - один из моих любимых способов расслабиться и дать кишечнику немного заботы после дня питания. В теплом виде - это кремовая смесь куркумы, имбиря, корицы, черного перца и молока, которая одновременно питает и успокаивает", - говорит диетолог и врач-терапевт Кара Хохрайтер.

"Золотое молоко" обладает противовоспалительными свойствами

Главный ингредиент этого успокаивающего напитка - куркума, которая и придает ему характерный золотистый цвет. Она богата противовоспалительными соединениями, в частности куркумином, который, согласно исследованиям, может уменьшать воспаление слизистой оболочки кишечника и защищать от аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона или язвенный колит.

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Кроме куркумы, в "золотом молоке" также присутствуют другие противовоспалительные специи: корица, имбирь и черный перец. Последний, кстати, усиливает усвоение куркумина организмом.

"Золотое молоко" способствует перистальтике кишечника

Имбирь издавна использовали для облегчения тошноты и расстройств пищеварения. Хохрайтер отметила, что он также помогает пище легче продвигаться по пищеварительному тракту, улучшая перистальтику кишечника.

Исследования показывают, что имбирь стимулирует выработку пищеварительных ферментов и способствует сокращениям кишечника, что помогает при несварении и вздутии.

"Золотое молоко" помогает при запорах

Гидратация является ключевой для регулярного опорожнения. "Золотое молоко" (особенно на основе кокосового или миндального молока) также является жидкостью, помогающей предотвратить запоры. Существуют предположения, что куркума может иметь легкий слабительный эффект и помогать при синдроме раздраженного кишечника, однако это свойство требует дальнейших исследований.

Пить чашку теплого "золотого молока" перед сном - полезная привычка, которая поможет вам расслабиться и будет способствовать ночному восстановлению организма. Исследования подтверждают: регулярный режим сна улучшает его качество и положительно влияет на здоровье в целом. Хохрайтер советует сочетать употребление напитка с другими успокаивающими ритуалами.

"Если пить его медленно, это поможет переключить тело в состояние "отдыха и пищеварения", что способствует спокойному сну и ночному оздоровлению кишечника", - пояснила она.

Как приготовить "золотое молоко"

1. Наденьте удобную одежду, выключите телефон.

2. В кастрюльке на среднем огне смешайте молоко (коровье, растительное) с куркумой, имбирем, корицей, черным перцем и подсластителем (например, медом).

3. Доведите до легкого кипения и кипятите 10 минут.

4. Перелейте в чашку, найдите укромное место и наслаждайтесь напитком, читая книгу или медитируя.

Ранее УНИАН назвал 5 лучших причин пить кефир ежедневно. И одна из них - улучшение здоровья кишечника. Этот кисломолочный напиток - один из лучших способов поддержать микробиом кишечника. Он богат пробиотиками, или "хорошими" бактериями, которые подавляют вредные бактерии, тем самым поддерживая баланс микробиома.

Кефир содержит более 30 различных штаммов пробиотиков - значительно больше, чем обычный йогурт, объяснила дипломированный диетолог Элизабет ДеРобертис. По её словам, эти живые культуры помогают пищеварению, уменьшают вздутие живота и поддерживают регулярность пищеварения, особенно после приёма антибиотиков или расстройства желудочно-кишечного тракта.

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