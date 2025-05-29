Четыре знака Зодиака ждет полный крах в конце недели

Они столкнутся с чередой неудач.

Иногда даже самые сильные натуры сталкиваются с неудачами — и конец этой недели может стать непростым для некоторых знаков Зодиака. Это будет время испытаний, неожиданных провалов или эмоционального напряжения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рак

Видео дня

Вас может захлестнуть волна эмоциональной нестабильности. Конфликт с близкими или внутреннее разочарование выбьют из колеи. Постарайтесь не принимать всё близко к сердцу — это временно. Лучше уединиться и заняться тем, что возвращает вам спокойствие.

Стрелец

Ваши планы могут внезапно рухнуть, особенно если вы переоценили свои силы или доверились ненадёжным людям. Конец недели может принести разочарование в работе или поездке. Не вините себя — просто извлеките урок и двигайтесь дальше.

Дева

Сложности в личных отношениях или в сфере здоровья могут омрачить выходные. Возможно, вам придётся отказаться от идеального сценария и справляться с неожиданными обстоятельствами. Главное — не впадать в перфекционизм и быть гибкими.

Козерог

Ваше стремление всё контролировать может сыграть злую шутку. Что-то может выйти из-под власти — проект, финансы или ситуация в семье. Крах будет болезненным, но необходимым, чтобы вы научились доверять миру и принимать несовершенство происходящего.

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