Четыре знака Зодиака ждет полный крах в конце недели

Иногда даже самые сильные натуры сталкиваются с неудачами — и конец этой недели может стать непростым для некоторых знаков Зодиака. Это будет время испытаний, неожиданных провалов или эмоционального напряжения.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Рак
Вас может захлестнуть волна эмоциональной нестабильности. Конфликт с близкими или внутреннее разочарование выбьют из колеи. Постарайтесь не принимать всё близко к сердцу — это временно. Лучше уединиться и заняться тем, что возвращает вам спокойствие.
Стрелец
Ваши планы могут внезапно рухнуть, особенно если вы переоценили свои силы или доверились ненадёжным людям. Конец недели может принести разочарование в работе или поездке. Не вините себя — просто извлеките урок и двигайтесь дальше.
Дева
Сложности в личных отношениях или в сфере здоровья могут омрачить выходные. Возможно, вам придётся отказаться от идеального сценария и справляться с неожиданными обстоятельствами. Главное — не впадать в перфекционизм и быть гибкими.
Козерог
Ваше стремление всё контролировать может сыграть злую шутку. Что-то может выйти из-под власти — проект, финансы или ситуация в семье. Крах будет болезненным, но необходимым, чтобы вы научились доверять миру и принимать несовершенство происходящего.