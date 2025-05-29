Трамп все еще может остановить Путина, но есть условие, - обозреватель The Telegraph

Хотя американский лидер заявлял о "прогрессе" после разговора с Путиным, российский диктатор играет в свою игру.

Президент США Дональд Трамп предупредил Россию, что она "играет с огнем", продолжая наступление на украинскую территорию. Однако, эти слова будут иметь смысл только тогда, когда Белый дом начнет действовать жестче в отношении Кремля, пишет обозреватель The Telegraph Кон Кофлин.

Одна из главных проблем участия Трампа в урегулировании конфликта - его непоследовательность в отношении Владимира Путина. В разные моменты он называл российского президента то "умным", то "абсолютно сумасшедшим", что подрывает доверие к любым попыткам остановить войну дипломатическим путем.

Несмотря на громкие заявления, что он "прекратит войну через 24 часа после возвращения в Белый дом", реальные действия Трампа и его команды часто выглядят как попытка принудить Украину к болезненным уступкам, в частности территориальным. Именно такую политику резко критикуют и союзники по НАТО, и сам Киев.

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Однако даже Трамп, похоже, начинает осознавать, что Путин не стремится к миру. После последнего телефонного разговора с российским лидером он публично заявил об "определенном прогрессе", но аналитики администрации пришли к противоположному выводу: Москва играет на затягивание времени, чтобы получить преимущество на фронте.

Это подтверждается и последними событиями: Россия провела один из самых масштабных воздушных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения, а в Сумской области пытается создать буферную зону. Президент Зеленский предупреждает: Россия готовит новые наступательные операции.

Фоновое усиление российского давления происходит на фоне очевидной нехватки решимости со стороны США. Трамп признает, что Путин его переиграл. И только усиление давления на Москву, например - вторичные санкции против Индии или Китая за покупку российской нефти, а также военная помощь Украине - могут изменить ситуацию.

В Вашингтоне обсуждают возможность предоставления Киеву дальнобойных ракет и современной ПВО, что не только усилит оборону, но и станет четким сигналом Кремлю: никакой "победы" не будет.

Хотя Путин, возможно, и использовал слабости Трампа, нынешний президент США все еще имеет шанс сломать ход событий - но только если будет действовать сейчас и решительно.

Трамп раскусил Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, риторика Трампа в отношении Путина претерпела заметную эволюцию. Еще несколько лет назад Трамп открыто восхищался российским президентом, но в последнее время тон изменился. На фоне полномасштабной войны России против Украины Трамп начал называть Путина "абсолютно сумасшедшим".

Этот сдвиг в риторике связан с разочарованием Трампа в неудаче убедить Путина идти на мирные уступки. Западные СМИ пишут, что Трамп - от апологета "сильной руки" Путина - постепенно переходит к образу жесткого критика, осознающего угрозу и непредсказуемость российского режима.

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