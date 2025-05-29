Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 46,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 29 мая, уменьшился на 2 копейки и в среднем составляет 41,78 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 47,40 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,60 гривны за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,23 грн/евро, а курс продажи - 46,97 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 29 мая, составляет 107 904 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 485 770 грн.

Курс валют в Украине: последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,08 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 23 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: