По словам экспертов, политика Трампа в отношении РФ не отличается от политики предыдущих президентов США.

Критики и сторонники президента США Дональда Трампа считают его политику в отношении России революционной, поскольку он пытается наладить отношения с Москвой, несмотря на ее войну в Украине, что является либо предательством американских ценностей или "гениальной" попыткой геополитической перегруппировки против Китая. Однако, как пишут президент Института Йорктаун Сет Кропси и научный сотрудник этого же института Гарри Хейлем для The Wall Street Journal, такая политика является вполне обычной, поскольку соответствует подходу всех администраций США с 1989 года.

По словам авторов материала, такая политика, как и предыдущие, потерпит неудачу, если Трамп не попытается сделать по-настоящему что-то радикальное.

"Объединение Германии и распад Советского Союза отбросили Россию назад в евразийскую степь и возродили меньшие государства Восточной Европы, включая Польшу, страны Балтии, Беларусь, Украину и черноморские государства. Со слабостью Москвы и отсутствием угрозы немецкой экспансии вдруг стало возможным построить целостную европейскую систему безопасности, чтобы блокировать российские завоевания. Это было бы возможно, если бы в нее были полностью интегрированы Польша и Украина - единственные страны между Германией и Россией, достаточно большие, чтобы иметь значительные вооруженные силы", - подчеркивают Кропси и Хейлем.

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Однако с 1989 года администрации Белого дома выбрали другой подход. Американские президенты считали, что лучше налаживать отношения с РФ, а не поддерживать стратегический баланс в Европе. В частности, когда СССР распался, администрация Джорджа Г. В. Буша пыталась поддержать тогдашнего лидера союза Михаила Горбачева. Тогда команда президента США отвергла предложения Украины, считая мелкий национализм более значительной проблемой, чем возрождение "русской мощи", пишут эксперты.

"Билл Клинтон также в конце концов сделал Москву приоритетом. Его Белый дом рассматривал возможность создания псевдопреференциальной роли для России в европейских структурах безопасности через перекрывание договорных договоренностей и заставил Украину сдать свое ядерное оружие без официальных гарантий безопасности или реальной финансовой поддержки", - напомнили авторы публикации.

Что касается Барака Обамы и его администрации, то они были сосредоточены на "перезагрузке" отношений с Москвой, что дало только небольшие результаты для европейской безопасности.

"В своем пресловутом инциденте с открытым микрофоном в марте 2012 года Обама сказал российскому президенту Дмитрию Медведеву, что после переизбрания он будет иметь "больше гибкости", особенно в вопросах противоракетной обороны. Вторжение России в Украину в 2014 году заставило администрацию сократить свои планы по перезагрузке отношений. Однако Обама позволил Франции и Германии отделить украинский вопрос и сохранить экономические связи с Россией, несмотря на нарушение ею суверенитета демократического государства", - отметили Кропси и Хейлем.

В свою очередь администрация Джо Байдена тоже хотела перезагрузить отношения с Россией, когда организовала саммит с диктатором Владимиром Путиным через шесть месяцев после инаугурации президента и за семь месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"На этом фоне вторая администрация Трампа, стремящаяся наладить отношения с Москвой, выглядит далеко не радикальной и обреченной на провал. Единственный вопрос заключается в том, докажет ли Трамп, что он все-таки является разрушителем, и сделает в переговорах с Украиной то, чего не удалось ни одному президенту после 1989 года: противостоять России и победить ее", - добавили эксперты.

В свою очередь Трамп не может достичь мирного соглашения между сторонами конфликта. В частности, сначала он обещал закончить войну в первый день своего президентства, а затем - в течение первых 100 дней.

"Украина оказалась жестким и энергичным партнером в переговорах. Но Киев осторожно дал администрации Трампа то, чего она хотела: согласие на переговоры. Единственное требование Украины - чтобы переговоры начались с прекращения огня и не имели предварительных условий", - напомнили авторы материала.

Однако Россия настаивает на том, что Украина должна пойти на капитуляцию и не вести переговоры. Поэтому администрация Трампа, которая хочет заключить любое соглашение, скорее всего, была бы готова на это, но в Белом доме поняли, что не могут заставить Киев заключить такое соглашение.

"Единственный путь вперед - это наложить на Россию достаточные санкции, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Это было бы резким разрывом с недавней историей. Даже при администрации Байдена, которая после февраля 2022 года проводила наиболее конфронтационную политику в отношении Москвы с 1989 года, США колебались предоставить Украине современное военное оборудование, опасаясь спровоцировать "эскалацию" со стороны России. Такой подход обрек на смерть десятки тысяч украинцев и не дал Украине возможности создать такую угрозу нападения, которая заставила бы Москву сесть за стол переговоров", - отметили обозреватели издания.

По мнению экспертов, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров, нужно больше, чем санкции, которые работают очень медленно. Поэтому США нужно предоставить Украине, Польше и странам Балтии преимущество над Россией.

"Такая политика обяжет военный персонал, разведку и другие средства поддержки под руководством США присоединиться к военному развертыванию под руководством Европы на украинской территории. Это гарантировало бы суверенную независимость Украины и ее присоединение к Западу, поскольку создало бы красную линию для Москвы. Это дало бы понять, что Вашингтон ответит на дальнейшие военные действия России полной переброской американских военных ресурсов украинским силам и активной поддержкой украинских атак на территории России", - считают Кропси и Хейлем.

Авторы материала отметили, что единственным ответом от США для РФ является эффективное сдерживание, в противном случае история с многочисленными провалами Америки повторится.

Политика Трампа в отношении РФ - последние новости

Ранее президент США отреагировал на удары России по украинским городам. По его словам, Америка не позволит, чтобы ракеты летели по Украине. Также Трамп добавил, что готов к трехсторонней встрече вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным, если это будет необходимо.

"Я бы хотел, чтобы это произошло несколько месяцев назад, но сейчас мы работаем с Путиным, и посмотрим, к чему это приведет", - отметил он.

В то же время The Washington Post писал, что Дональд Трамп теряет терпение к Путину, но решительных действий до сих пор нет. В частности бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отметил, что заявления американского лидера в адрес российского диктатора не имеют никакого эффекта.

Отмечается, что несмотря на жесткие заявления, эксперты не видят признаков пересмотра политики Вашингтона. В частности Трамп избегает прямой помощи для Украины, не одобряет новые поставки оружия и ориентируется на собственную интуицию как единственный источник решений, считают эксперты.

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