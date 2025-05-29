Премьера мини-сериала с Тэроном Эджертоном и Джерни Смоллетт состоится 27 июня 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер криминального мини-сериала "Дым" (Smoke).

В центре сюжета – проблемный детектив и харизматичный расследователь поджогов, которые идут по следам двух серийных поджигателей.

Главные роли в сериале исполнили Тэрон Эджертон ("Рокетмен", франшиза "Кингсмен", сериал "Черная птица") и Джерни Смоллетт ("Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "Спайдерхед", сериалы "Настоящая кровь", "Страна Лавкрафта").

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Также в шоу задействованы Грег Киннир (сериалы "Карточный домик", "Ты", "Черная птица"), Джон Легуизамо ("Меню", франшизы "Джон Уик", "Ледниковый период"), Рейф Сполл ("Хулиганы", "Прометей", "Игра на понижение"), Адина Портер (сериалы "Настоящая кровь", "Американская история ужасов"), Анна Кламски (сериалы "Вице-президент", "Ганнибал"), Нтаре Мвине (сериал "Линкольн для адвоката") и другие.

Создал сериал американский писатель и сценарист Деннис Лихейн, который ранее уже работал с Эджертоном и Кинниром над сериалом "Черная птица". Также на основе его романов были сняты такие кинохиты, как "Остров проклятых" Мартина Скорсезе, "Таинственная река" Клинта Иствуда и "Прощай, детка, прощай" Бена Аффлека.

Премьера мини-сериала "Дым" состоится 27 июня 2025 года на Apple TV+. Он будет насчитывать девять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

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