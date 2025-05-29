Очевидцы говорят, что Гурциев выпивал с другим мужчиной возле дома, когда прогремел взрыв.

В российском Ставрополе взорвали первого заместителя местной администрации и участника кровавой войны против Украины Заура Гурциева.

Как сообщает "Астра", 28 мая около полуночи на улице Чехова прогремел громкий взрыв. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина взорвал гранату. Рассматривается версия теракта.

Ночью мэр города сообщил, что на Чехова произошел "хлопок". В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, но пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.

"С сожалением сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой - ветеран сво, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев", - написал губернатор Владимир Владимиров.

Он заявил, что "рассматриваются все версии", включая организацию теракта с участием украинских спецслужб.

Местные каналы пишут, что в тот вечер двое мужчин распивали спиртные напитки на лавочке возле дома. Внезапно прогремел взрыв. У обоих зафиксированы смертельные травмы, характерные для повреждения взрывной волной.

Смерти топокупантов и чиновников в РФ

В последние месяцы в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях стремительно растет количество случаев загадочных смертей среди высокопоставленных чиновников, оккупантов и коллаборационистов. Некоторые из них погибают в автокатастрофах, другие - при "несчастных случаях", а часть просто находят мертвыми без озвученных официальных причин.

Среди погибших - руководители "военно-гражданских администраций", генералы, силовики, а также представители крупных госкорпораций. Как сообщал УНИАН, недавно на временно оккупированной Херсонщине взорвали авто с четырьмя офицерами-кадыровцами.

В конце апреля в городе Балашиха Московской области было взорвано авто, возле которого в этот момент проходил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. Этот военный занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов.

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