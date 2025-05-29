После этого экстремалу запретили заниматься этим видом спорта на шесть месяцев.

Китайский парапланерист Пэн Юйцзян чудом выжил, когда восходящий поток воздуха случайно поднял его на высоту более 8000 метров – это лишь чуть меньше самой высокой горы в мире Эвереста.

Впрочем, наказание все же настигло экстремала – ему запретили заниматься этим видом спорта на шесть месяцев после того, как видео с его полетом стало вирусным, сообщает The Guardian.

Сообщается, что мужчина начал свой полет с высоты около 3000 метров в горном хребте Цилянь на севере Китая, где он намеревался протестировать новое подержанное оборудование. Однако примерно через 20 минут после начала тренировки он попал в сильный восходящий поток воздуха, который поднял его на высоту более 5000 метров.

Видео дня

Видео с камеры Пэна показало, что он находится над облаками и был покрыт сосульками, где температура упала до -35 °C, пытаясь управлять своим оборудованием.

На видео, снятом вскоре после приземления, Пэн рассказал об этом опыте.

"Мои руки замерзли снаружи. Я продолжал пытаться говорить по радио", – сказал он.

Мужчина уточнил, что находился в воздухе более часа и поддерживал радиосвязь со своим другом Гу Чжиминем, который находился на земле. Парапланерист пытался спуститься, но его усилия были неэффективны, и, поднявшись выше, он запутался и на короткое время потерял сознание. Однако в конце концов Пэн смог приземлиться примерно в 30 км от места старта, где его встретили Гу и еще один друг.

Хотя власти и похвалили экстремала за то, что он сумел выжить в таком полете и признали инцидент несчастным случаем, они также нашли за что к нему придраться. Дело в том что Пэн, имеющий около пяти лет опыта парапланеризма, во время испытания оборудования не собирался покидать уровень земли и поэтому не регистрировал никаких планов полета, что означает, что его оно "не подлежало соответствующим разрешениям". За это ему запретили летать в течение шести месяцев.

Позже друг Пэна опубликовал видео его полета и комментарии на земле в Douyin, китайской версии TikTok, где оно вскоре стало вирусным. Видео вызвало шок и восхищение у зрителей, но также спровоцировало гнев властей.

"Гу Чжиминь опубликовал видео полета без разрешения, что имело плохие последствия. Его наказали на шесть месяцев и попросили написать отчет, чтобы глубоко осмыслить негативное влияние его поведения", – говорится в официальном отчете Ассоциации авиационного спорта провинции Ганьсу.

Также там подчеркнули, что любой рекорд, побитый полетом Пэна, не будет официально засчитан, поскольку он не был зарегистрирован.

Во время своего полета Пэн приблизился к мировому рекорду в 9946 м, установленному немецкой парапланеристкой Эвой Вишнерской в ​​2007 году, когда она попала в похожий восходящий поток воздуха во время парапланеризма в Австралии. Вишнерска находилась без сознания около 40 минут и узнала, насколько высоко она летела, только после благополучной приземления и проверки данных полета.

Как сообщал УНИАН, ранее знаменитый непальский горный гид Ками Рита, известный как "Everest Man", побил собственный рекорд по подъемам не Эверест – он покорил самую высокую гору мира уже в 31-й раз, начиная с 1994 года.

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