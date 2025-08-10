Для Путина это возможность не только завершить войну в Украине на своих условиях, но и расколоть западный альянс безопасности.

Еще совсем недавно, в конце июля, кремлевский диктатор Владимир Путин был на грани того, чтобы "потерять" президента США Дональда Трампа — единственного западного лидера, который, возможно, был готов помочь ему добиться своего в Украине и реализовать давнюю цель — разрушить систему европейской безопасности, пишет The New York Times.

В материале говорится, что, после месяцев попыток убедить Путина прекратить войну, Трамп устал от бесполезных звонков и переговоров, и начал выдвигать ультиматумы. Еще хуже для Путина было то, что Трамп, казалось, наладил отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на ссору в Овальном кабинете в начале года.

"Не было ясно, сможет ли или захочет ли Трамп выполнить свои угрозы ввести жесткие тарифы против стран, покупающих российскую нефть, и как такие меры реально повлияют на Москву. Но срок, который Трамп дал Путину для прекращения войны, стремительно приближался, предвещая новый раскол между Белым домом и Кремлем", - пишет СМИ.

Поэтому Путин слегка изменил тактику.

В чем заключается новая тактика России

Несмотря на прежние отказы российских чиновников вести переговоры по территориальным вопросам в войне с Украиной, на последней встрече в Кремле Путин оставил у спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа впечатление, что теперь Россия якобы готова обсуждать земельные сделки.

"Мы кое-что получим обратно, а кое-что поменяем местами. Будет обмен территориями на благо обеих сторон", — заявил Трамп после встречи Уиткоффа и Путина.

Журналисты заявляют, что, говоря на языке, который понимает Трамп — языке недвижимости, — Путин добился того, чего добивался с января: личной встречи с лидером США без Зеленского, чтобы изложить свои аргументы и заключить сделку.

"Это была очень хорошая неделя для Путина. Он вывел себя из позиции серьезной уязвимости. Он перевел весь этот процесс в русло, которое более или менее полностью отвечает его интересам", — отметил профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин. Тем временем напряженность между Вашингтоном и Киевом вновь обострилась.

Ситуация между США и Украиной

Зеленский после заявлений Трампа сказал, что Конституция Украины не позволяет Киеву "отдавать земли". Изначально американский лидер сообщил европейским чиновникам, что встреча с Путиным будет сопровождаться трёхсторонним саммитом с участием и Путина, и Зеленского. Но Кремль быстро заявил, что таких обещаний не давалось. А Белый дом все равно продолжил подготовку ко встрече на Аляске.

Мало кто из аналитиков верит, что российский лидер будет готов завершить войну, ограничившись только "земельной сделкой".

Путин ясно дал понять, что, помимо прочего, он хочет официального обещания, что Украина не войдет в НАТО или другие западные военные союзы, не разместит на своей территории западные войска и не сможет построить военный потенциал, угрожающий России, — то есть останется вечно уязвимой, пишет СМИ.

"Главное для России — доминирование", — подчеркнул Грин.

Подготовка Путина ко встрече с Трампом

Сообщается, что один из сценариев, с которым Путин прибудет на Аляску, будет "выгодная сделка" с Трампом, которую президент США сумеет навязать Украине, либо выгодная сделка с Трампом, которую Зеленский откажется принять, в результате чего США откажутся от поддержки Украины.

Третий вариант, по словам экспертов, учитывает продолжение нынешнего курса в течение еще 12–18 месяцев, рассчитывая, что у Украины закончится личный состав быстрее, чем у российской военной экономики иссякнут ресурсы.

Путин понимает, что Трамп готов предложить то, на что немногие американские лидеры пошли бы, и это может помочь России расколоть Украину и ослабить западный альянс.

"Если удастся добиться, чтобы Трамп признал российские претензии на львиную долю захваченных территорий, понимая, что украинцы и европейцы с этим не согласятся, это в долгосрочной перспективе вбьет клин между США и Европой", — сказал Грин.

Но в материале также говорится, что, даже при всем желании, Путин не прекратит войну, если цена за это будет — признание суверенной Украины с сильной армией, союзной Западу и способной производить собственное оружие.

Аналитик Германского совета по международным отношениям Стефан Мейстер отметил, что лидеры придут на саммит с разными целями: Трамп хочет закончить войну, а Путин — стратегически переориентировать Россию.

"Для Путина это на самом деле про более крупные цели. Речь идет о его наследии. О том, где будет Россия после этой войны. Это куда более фундаментально. Это формирует иную готовность нести издержки", - отметил Мейстер. Для Украины же будет катастрофой, по его словам, то, что Зеленский в этот момент не будет "присутствовать в комнате".

Другие новости о предстоящем саммите Трамп-Путин

Ранее УНИАН сообщал, что миропорядок 1945 года окончательно разрушен. The Telegraph в своем материале заявляет, что, если Украину действительно вынудят к уступкам, а с России снимут санкции, каждый диктатор на планете увидит, что агрессия теперь вознаграждается.

Кроме того, о последних событиях резко высказалась даже дочь спецпосланника Трампа Кита Келлога Меган Моббс. По ее словам, американский лидер должен сделать выбор, который в итоге определит не только судьбу Украины, но и безопасность всего мира.

