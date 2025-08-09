Моббс отметила, что выбор американского лидера определит не только судьбу Украины.

Дочь спецпредставителя президента Соединенных Штатов Америки по Украине Кита Келлога Меган Моббс высказалась относительно последних заявлений о вероятных сценариях завершения войны.

"Становится все более очевидным, что президент Трамп стоит на распутье Черчилля и Чемберлена. Нельзя обменивать суверенитет другой страны на иллюзию стабильности", – подчеркнула она в соцсети Х.

Моббс также добавила, что выбор американского лидера определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и свободного мира.

США и война в Украине

После визита в Россию спецпосланника США Стивена Уиткоффа в западных СМИ появился ряд материалов о возможных путях завершения войны в Украине. Одно из изданий писало о том, что США предложили России Донбасс в обмен на заморозку линии фронта.

Позже стало известно, что 15 августа на Аляске президент США Дональд Трамп должен провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. WP предполагает, что во время встречи будут говорить и об условиях мирного соглашения, в которое могут войти территориальные уступки со стороны Украины.

Между тем Европа и Украина выдвинули мирный план с "красными линиями" на встрече с высокопоставленными представителями США, сообщает WSJ. Отмечается, что он должен был бы стать основой для переговоров между Путиным и Трампом. Европа отклонила предложение об обмене подконтрольных Украине частей Донецкой области на прекращение огня.

