Американские журналисты боятся, что на встрече эти двое составят план того, как вынудить Украину к уступкам.

Озвученная идея провести встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, равно как и опубликованные в прессе, но официально не подтвержденные предложения обменять остальной Донбасс на перемирие с Россией - все это потенциально опасная ситуация для Украины и Европы, которые только теряют и не получают никаких реальных гарантий мира. Об этом пишет CNN.

"Киев и его европейские союзники с вполне понятным ужасом отреагировали на ранние идеи посланника Трампа Стива Уиткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня", - пишет автор публикации, ссылаясь на информацию, слитую инсайдерами в СМИ.

Как отмечает CNN, для Путина очевидно привлекательной является идея получить без боя украинские территории, оборона которых уже стоила украинцам тысячи жизней. Автор статьи считает, что Украина теоретически еще могла бы пожертвовать Покровском и Константиновкой, которые уже находятся под угрозой окружения. Но другое дело - Краматорск и Славянск.

"Там сейчас живут тысячи мирных жителей, и Москва была бы в восторге от сцен, где города эвакуируются, а российские войска заходят без единого выстрела", - пишет CNN.

Очевидным следствием уступок этих территорий будет гнев украинцев, особенно военных, которые глубоко не доверяют России. Однако не понятно, что Украина получит взамен, отмечают американские журналисты. Возможно речь идет о выводе российских войск из "крошечных участков приграничных территорий в Сумской и Харьковской областях - части якобы "буферной зоны" Путина".

Если же Украина должна уступить Донбасс ради простого прекращения боевых действий, то это выглядит очень сомнительно, пишет CNN, напоминая, что Путин уже много раз нарушал свои обещания.

В этом контексте планы встречи Трампа с Путиным на Аляске выглядят, как потенциальный источник опасности. Как отмечает автор статьи, "существует риск того, что между Трампом и Путиным возникнет дружеская атмосфера", и они между собой договорятся, что должна уступить Украина. И потом этот псевдо-мирный план будет предложен Киеву под угрозой отмены военной помощи.

В целом ситуация для Украины выглядит зловеще, пишет CNN: очередной ультиматум Трампа истек без новых санкций против РФ, российская армия продолжает продвигаться на фронте, а Путин получил свое первое приглашение в США за много лет, чтобы обсудить захват украинских территорий без боя.

"И это еще до того, как бывший шпион КГБ начнет применять свою очевидную магию к Трампу. До пятницы (дата анонсированной встречи на Аляске - УНИАН) осталось шесть дней, но даже это расстояние похоже на медленное поражение для Киева", - резюмирует автор статьи.

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать определенный обмен территориями, на который Киеву придется согласиться. Деталей он не раскрыл.

Западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что якобы США предложили Путину оставшуюся часть украинского Донбасса в обмен на прекращение боевых действий.

Другие же пишут, что спецпредставитель США Стив Уиткофф во время переговоров в Москве якобы неверно понял Путина. Сообщается, что россияне требовали отдать им Донбасс, Херсонщину и Запорожье, а Уиткофф почему-то подумал, что россияне готовы выйти из оккупированного юга в обмен на Донбасс.

Между тем президент Владимир Зеленский сделал резкое заявление, в котором подчеркнул, что просто так дарить россиянам свои территории Украина не будет.

