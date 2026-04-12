Конец мирного времени: Трамп и Путин запустили механизм мировой войны нового типа, - эксперт

Пока дипломаты обсуждают временные перемирия, реальность на полях сражений указывает на начало новой мировой войны.

К тому времени, когда 28 февраля началась война в Иране, мир уже сражался. Последние два года принесли больше войн – как внутри стран, так и между ними – чем в любые годы со времени окончания Второй мировой войны.

Наступила "новая норма" нарастающих конфликтов, пишет доцент политических наук Чикагского университета Пол Пост в материале для The New York Times.

Сейчас, когда война в Украине затягивается, а война Америки и Израиля против Ирана приостановлена в рамках хрупкого прекращения огня, мы наблюдаем возвращение на мировую арену другого нежелательного феномена: мировой войны. Два крупных конфликта на разных континентах стали театрами стратегической конкуренции между великими державами, отметил эксперт.

Видео дня

Динамика каждой войны оказывает прямое влияние на другую, и обе втянули в борьбу вспомогательные государства. И хотя совокупный масштаб и интенсивность этих конфликтов далеко не соответствуют двум разрушительным мировым войнам прошлого века, они возникли из одного и того же опасного рефлекса: конкурирующие нации полностью полагаются на военную силу как на первое и основное средство реализации власти.

Россия и США вступили в войну по разным причинам. Кремлевский диктатор Владимир Путин стремился расширить свой территориальный охват и вернуть земли, которые – в его представлении – принадлежат российской сфере влияния. Заявленные цели Соединенных Штатов в войне против Ирана разнились, но президент США Дональд Трамп последовательно подчеркивал, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, пишет Пост.

Тем не менее, и Путин, и Трамп верили, что успех будет легким и что их цель оправдывает практически любой уровень насилия – даже если это нарушает нормы международного права.

За несколько коротких недель конфликты в Украине и Иране стали выражением идущей конкуренции великих держав. На обоих театрах Россия и Соединенные Штаты поддержали противников друг друга. США продолжают предоставлять Украине оружие, разведданные и планы для ее борьбы против России, а РФ, по имеющимся сведениям, делала то же самое для Ирана, предоставляя информацию о целях и карты американских военных позиций, а также отправляя беспилотники в Тегеран.

Хотя Соединенные Штаты Америки и Россия не стреляют друг в друга напрямую, державы фактически зарядили и направили пушки, из которых стреляют другие.

Каждая война повлияла на другую

Шок мировых цен на нефть, вызванный закрытием Ираном Ормузского пролива, стал финансовой удачей для России – как за счет более высоких цен на ее собственную нефть, так и за счет смягчения санкций в отношении этой нефти администрацией Трампа, отчаянно пытающейся снизить мировые цены.

Пока внимание и ресурсы отвлекаются на Иран, Россия начала весеннее наступление, направленное на закрепление и расширение своих территориальных завоеваний в Украине. Украина, тем временем, предложила США и арабским странам, ставшим мишенью Ирана, свой опыт в защите от беспилотников, приобретенный в борьбе против России.

Оба конфликта втянули другие страны

В Украине военные усилия России долгое время поддерживались экономической и технической помощью Китая, прямым вкладом живой силы Северной Кореи и беспилотниками из Ирана. Европейские союзники играли все более важную роль в вооружении Украины, даже взяв на себя лидерство в этих усилиях за последний год.

И хотя страны НАТО не ответили на призыв господина Трампа помочь держать Ормузский пролив открытым, в прошлом месяце системы противоракетной обороны под управлением НАТО сбили иранские ракеты, направленные в сторону Турции. Иранские ракеты, нацеленные на ряд стран Персидского залива, втянули эти страны в борьбу, в то время как Израиль атаковал "Хезболлу" в Ливане, а поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене запустили ракеты по Израилю.

Первая и Вторая мировые войны вовлекали миллионы солдат великих держав, сражавшихся друг с другом напрямую, что привело к миллионам смертей. Но не все мировые войны будут выглядеть как те два катаклизма. В действительности те события даже не были первой или второй мировыми войнами.

Семилетняя война середины XVIII века и Наполеоновские войны начала XIX века также были глобальными битвами, состоявшими из отдельных войн на разных континентах с участием великих держав, которые либо сражались напрямую, либо координировали действия между конфликтами.

Семилетняя война 1756–1763 годов поучительна для понимания значения мировой войны в том виде, в каком она разыгрывается сегодня. Война велась преимущественно в Европе, с Британией и Пруссией на одной стороне и Францией и Австрией на другой. Поскольку Британия и Франция владели глобальными империями, сражения распространились на несколько континентов. Это тоже было время, когда страны активно использовали военную силу для утверждения своего национального могущества.

Некоторые утверждали, что Холодная война была мировой войной. Безусловно, представление о том, что Холодная война была "холодной", является ошибочным: это был период интенсивных конфликтов, затронувших многие части земного шара. Но конфликтам Холодной войны не хватало взаимосвязанности и одновременности, которые наблюдаются сейчас в Европе и на Ближнем Востоке.

И, что немаловажно, сверхдержавы в то время проявляли осторожность в использовании военной силы, что ограничивало их действия – во многом из-за ядерных арсеналов, которые они накапливали. Сегодня и Путин, и Трамп демонстрируют более легкомысленный подход к использованию армии для достижения своих целей – и большее безразличие к последствиям, как экономическим, так и социальным.

Важно рассматривать войны в Иране и Украине как часть глобального события

Анализ взаимосвязи войн показывает необходимость для наших лидеров мыслить глобально в зарождающемся многополярном мире, где державы борются за контроль над регионами или сферами влияния, заявил эксперт. Конфликт в одном регионе почти наверняка перекинется на другой.

Ресурсы, выделенные на одну борьбу, могут означать уменьшение ресурсов для другой, что подрывает усилия по сдерживанию угрозы или оказанию помощи нуждающемуся союзнику. Неспособность признать глобальный охват проблем безопасности – это именно то, как государства могут соскользнуть от ограниченной войны по выбору к мировой войне, которую они не планировали.

В прошлом году исполнилось 80 лет со дня окончания Второй мировой войны. Разрушения того конфликта остаются непревзойденными, и нам следует надеяться, что так будет и впредь. Даже если мы никогда больше не переживем глобальный конфликт такого масштаба, мы, тем не менее, снова становимся свидетелями возвращения эпохи мировой войны.

Другие новости о мировых войнах

Ранее УНИАН сообщал, что Китай захватил остров, пока все внимание было приковано к Ирану. Он сумел фактически аннексировать территорию в Южно-Китайском море, построив искусственный остров в 400 км от Вьетнама. Китайские земснаряды работали с поразительной скоростью, превратив риф Antelope в сушу.

Кроме того, мы также рассказывали, что Британия разрабатывает масштабный план перехода всего государства в состояние войны. Обновленная версия так называемой "Правительственной книги войны" будет опираться на уроки холодной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: