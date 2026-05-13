Вокруг Покровска и Мирнограда сформировалась 'кил-зона' для ВСУ, ротации крайне сложны, - СМИ

Украинские военные рассказали о трудностях обороны Покровского направления.

В районе Покровска и Мирнограда на Донеччине сформировалась так называемая "кил-зона", которая значительно осложняет действия украинских сил. Об этом "Телеграфу" сообщил источник в Силах обороны Украины.

По его словам, Покровск расположен на возвышенности, а российские войска активно используют большое количество точек запуска беспилотников, что создает серьезные проблемы для противодействия атакам с воздуха.

Источник отметил, что противник также использует городскую застройку для укрытия, в том числе подвалы жилых домов, где российские подразделения могут скрытно удерживать позиции. В таких условиях одних FPV-дронов уже недостаточно для эффективного поражения целей.

"Для уничтожения укрепленных точек необходимо применение авиации", – подчеркнул собеседник издания.

Отдельной проблемой остается ротация личного состава. Если в Покровске она, по словам источника, еще возможна, хотя и крайне затруднена, то в Мирнограде ситуация оценивается как значительно более тяжелая.

"Введение туда нового личного состава практически нереально", – сообщил источник.

При этом собеседник "Телеграфа" отметил, что следующая линия населенных пунктов, где украинские силы могут закрепиться, расположена севернее Покровска.

В то же время в Силах обороны не считают, что российские войска в ближайшее время смогут выйти к Павлограду. По словам источника, говорить о городе как о следующем крупном рубеже обороны пока преждевременно.

"Катастрофы никакой не происходит. Враг продвигается, но он тоже стачивается и устает", – отметил собеседник издания.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты совершили новые прорывы в Донецкой области, в частности вблизи Закитного в сторону Славянска. Согласно карте боев, враг взял под контроль часть серой зоны южнее населенного пункта.

Несколько дней назад аналитики рассказали, что российские оккупанты могли продвинуться сразу в трех населенных пунктах Донецкой области. Согласно информации, враг продвигается в Бахмутском районе - вблизи Голубовки и Дибровы. Чуть позже была обновлена информация и в отношении еще одного населенного пункта в Покровском районе.

